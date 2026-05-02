Stefano De Martino annuncia la novità ad Affari Tuoi: “Samurai J verrà a trovarci, a proposito di Ossessione”

Stefano De Martino lo dice quasi con naturalezza, ma dentro quell’annuncio c’è un altro pezzettino di quella mutazione verso la quale Affari Tuoi si sta avviando. Durante la puntata del 1 maggio del programma, il conduttore anticipa la presenza di Samurai J nella puntata del 2 maggio, aprendo ufficialmente a un’altra contaminazione: musica, promozione, spettacolo. Insomma, tutto quello che fino a poco tempo fa il “gioco dei pacchi” non era.

L'annuncio di De Martino ad Affari Tuoi

Perché ormai il punto è chiaro: Affari Tuoi sta cambiando pelle. Non è più solo un game show, ma un contenitore ibrido, sempre più vicino all’intrattenimento puro. L’allungamento della durata, gli inserti, gli ospiti come era capitato con Jovanotti e Morandi protagonisti del gioco per una serata benefica: il programma si sta trasformando sotto gli occhi del pubblico, diventando uno spazio capace di accogliere linguaggi diversi. Un piccolo varietà travestito da gioco, o forse il contrario.

Belen Rodriguez nella canzone di Samurai J

L’arrivo di Samuray J si inserisce perfettamente in questo percorso. Il cantante, reduce da Sanremo con il brano Ossessione, porta dentro Affari Tuoi un pezzo di attualità musicale, ma anche una suggestione in più, quasi inevitabile. In quella canzone, infatti, compare anche Belén Rodriguez. Un cortocircuito perfetto, di quelli che in televisione funzionano sempre, che si preparino a tavolino oppure no. Senza dirlo, ma lasciandolo lì, sospeso. Un crossover sentimentale-pop che rende l’operazione ancora più succulenta.

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De Martino, da parte sua, sembra muoversi con naturalezza dentro questa trasformazione. E quell’annuncio, infilato quasi come una parentesi, suona in realtà come una dichiarazione di intenti. Affari Tuoi non è più solo un gioco. È diventato qualcos’altro. E forse, a questo punto, è proprio lì che vuole stare.