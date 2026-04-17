Belen Rodriguez: “La sera guardo sempre Affari Tuoi. Se Stefano De Martino dovesse invitarmi a Sanremo ci vado”

Belen Rodriguez è stata ospite dello show di Pio e Amedeo, Stiamo tutti invitati, su Canale 5, dove ha risposto ad alcune frecciatine sul suo conto e rivolte a Stefano De Martino. La showgirl ha ammesso di seguire Affari Tuoi e ha anche commentato un possibile invito a Sanremo.

Belen Rodriguez è stata ospite della puntata di State Tutti Invitati, lo show condotto da Pio e Amedeo su Canale 5, dove i due comici si intrattengono con i loro ospiti tra sketch, interviste e momenti goliardici. La showgirl argentina è stata tra le protagoniste della serata e si è prestata come interlocutrice del Piodcast, momento in cui Pio intervista il vip di turno proprio come si è soliti fare nei podcast, nel frattempo l'altro componente del duo è intento a cucinare. Argomento immancabile nella chiacchierata, non può che essere Stefano De Martino.

Belen Rodriguez risponde alle frecciatine di Pio e Amedeo su De Martino

I rapporti tra i due, ormai ex da diversi anni, sono più che sereni, considerando anche la volontà di tutelare Santiago, ormai adolescente. La showgirl, infatti, non si tira indietro nel rispondere a domande sul conduttore e tra l'altro ammette: "Io vedo sempre Stefano De Martino la sera ad Affari Tuoi", uno dei programmi più visti della tv odierna, quindi, può vantare tra i suoi spettatoti anche Belen Rodriguez. Dal game show al palco di Sanremo, Stefano ne ha fatta di strada e per un periodo ha percorso il suo cammino proprio stando accanto alla showgirl che dichiara: "Sono molto felice per lui" e in merito a un possibile invito sul palco dell'Ariston: "Se vado? Se mi chiama perché no".

L'intervista di Pio, però, mira ad essere più movimentata e il comico chiede chi tra De Martino e Iannone abbia fatto più interventi estetici, alludendo al fatto che la showgirl li abbia indotti a sottoporsi a qualche ritocchino. Belen commenta passando in rassegna i suoi amori passati: "Beh è una bella sfida. Però posso dire che io non ho mai guardato il portafoglio degli uomini con cui sono stata. C'è stato il parrucchiere, il ballerino… il carcerato!". Non contenti, poi, i due provano a scavare nel passato amoroso di Belen, chiedendole del tradimento scoperto: "Basta, è passato. Non mi ricordo come è successo, sono cose che capitano" e aggiunge dando anche una notizia sul suo status sentimentale attuale: "Sono cose che abbiamo risolto in modo personale, tra noi. Per adesso il mio cuore non batte per nessuno. per la prima volta in 20 anni!".