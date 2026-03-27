“Sui social sei la fidanzata di De Martino”: Brenda Lodigiani risponde e chiarisce il loro rapporto

L’attrice e comica, protagonista di GialappaShow, ha risposto per la prima volta alle indiscrezioni che la vorrebbero vicina a Stefano De Martino.

Brenda Lodigiani rompe il silenzio sul rapporto con Stefano De Martino per la prima volta durante la conferenza stampa della nuova stagione di Gialappa's Show. Incalzata da un giornalista sul suo rapporto con il conduttore di Affari Tuoi, la comica ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte, lasciando trasparire anche una sorta di fastidio.

Le parole di Brenda Lodigiani sul rapporto con De Martino

Da giorni, infatti, il gossip non parla d’altro: tra i corridoi della tv e i commenti social rimbalza con insistenza il nome di Brenda Lodigiani accanto a quello di Stefano De Martino. Un'indiscrezione diventata così rumorosa da irrompere persino nella presentazione ufficiale della nuova stagione di GialappaShow a Milano. L'attrice, solitamente brillante e incline allo scherzo, si è ritrovata a dover gestire un momento di inaspettata tensione di fronte alle domande dirette della stampa.

Lontana dalla consueta verve comica, Lodigiani è apparsa quasi infastidita dal peso che il pettegolezzo ha assunto nelle ultime ore. Quando un giornalista l'ha incalzata sottolineando come il web l'abbia già etichettata (“Sui social sei già diventata la ragazza di De Martino”) la risposta è stata secca. Senza cercare il contatto visivo, quasi a voler liquidare la questione il più in fretta possibile, l'attrice ha chiarito: “Nutro profonda stima nei confronti di Stefano, siamo amici”.

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Il nodo Sanremo 2027

Chiuso il capitolo sentimentale, l'attenzione si è spostata inevitabilmente sul piano professionale. Con De Martino confermato alla guida del prossimo Festival di Sanremo, il passaggio successivo è stato quasi obbligato: “Quindi ti chiama per Sanremo?”. Anche in questo caso, Lodigiani ha preferito mantenere un profilo basso, evitando voli pindarici o conferme premature: “Ah non lo so, bisognerà vedere che scelte farà e dipende tutto da lui”.

Solo due giorni fa, i due erano stati avvistati in atteggiamenti confidenziali al concerto di Rosalia a Milano. Essendo la seconda volta che venivano beccati insieme fuori dagli studi di Stasera Tutto è Possibile, le voci su una loro possibile storia si erano rincorse al punto da spingere il giornalista a porre la domanda – più che lecita – in conferenza.