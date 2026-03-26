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Stefano De Martino e Brenda Lodigiani insieme al concerto di Rosalìa, le voci del flirt sempre più insistenti

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sono stati beccati insieme al concerto di Rosalìa a Milano. È la seconda volta che la comica e il conduttore vengono fotografati lontano dagli studi TV, alimentando così le voci di un flirt in corso.
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A cura di Ilaria Costabile
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Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sono stati beccati di nuovo insieme, stavolta a Milano, al concerto di Rosalìa. C'è chi metterebbe la mano sul fuoco giurando che tra loro non ci sia null'altro che un'amicizia, una simpatia professionale, ma non è la prima volta che i due si fanno vedere in giro, al di fuori degli studi televisivi di Stasera Tutto è Possibile.

La foto di De Martino e Lodigiani sugli spalti al concerto di Rosalìa

Il conduttore e la comica erano stati avvistati qualche mese fa a Napoli e ora sono stati beccati sugli spalti del concerto della popstar spagnola, tenutosi al Forum di Assago, nella serata di mercoledì 25 aprile. Concerto, poi, sospeso a per le condizioni di salute della cantante che, infatti, non è riuscita a portare a termine l'esibizione a causa di un'intossicazione alimentare. Le immagini sono state diffuse dal profilo i Deianira Marzano, a cui è stata recapitata una foto dei due, notati da un fan dell'artista spagnola che guardandosi attorno ha individuato la "coppia".

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Le voci sul flirt tra Stefano De Martino e Brenda Lodigiani

Da parte dei diretti interessati non è arrivata alcuna conferma circa una loro frequentazione, anzi, sia il conduttore che l'imitatrice non hanno commentato le indiscrezioni sul loro conto, lasciando che il gossip facesse il suo corso. Sulle pagine del settimanale Diva e Donna, i due erano stati immortalati sotto braccio, una passeggiata in un posto affollato, nulla di più eppure a qualcuno era sembrato piuttosto sospetto il fatto che i due fossero soli. Inoltre, proprio tra loro, durante una puntata di Stasera tutto è possibile, era scattato un bacio a stampo, che aveva fatto sognare i sostenitori di questa coppia, pronti a sostenere che tra i due ci fosse "una chimica" innegabile. Secondo fonti contattate da Fanpage, però, all'epoca della prima paparazzata, non c'era nessun fondamento su quanto iniziato a circolare sui social, anzi, tra De Martino e Lodigiani, sostenevano non ci fosse null'altro che un feeling tra colleghi. Anzi, c'era chi sosteneva che il conduttore avesse conquistato il cuore di Elisabetta Canalis, anche lei spesso nel cast di STEP, ma anche in questo caso, pare si tratti di una voce infondata.

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