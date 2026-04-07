Corona accusa Belen Rodriguez: “È scesa a patti con il potere accettando l’invito di Maria De Filippi”

Nell’ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha attaccato Belen Rodriguez accusandola di essere “scesa a patti con il potere” accettando l’ospitata ad Amici con Maria De Filippi. Ecco perché sarebbe una “scelta strategica” e cosa sarebbe successo tra la conduttrice Mediaset e la showgirl argentina.

Fabrizio Corona è tornato a parlare di Belen Rodriguez nell'ultima puntata di Falsissimo. L'ex re dei paparazzi, nel chiudere la vicenda Alfonso Signorini, ha fatto il nome della conduttrice e showgirl, spiegando che sarebbe "scesa a patti con il potere" accettando di essere ospite nel Serale di Amici con Maria De Filippi. Ma quali sono i rapporti tra le due? E perché questa scelta sarebbe stata, secondo questa versione, "strategica"?

Nella puntata di Falsissimo pubblicata il 6 aprile, Corona ha spiegato: "Ci ho messo 3 mesi e quattro puntate. Chiudo qui questa inchiesta perché devo continuare a fare informazione e produrre nuove inchieste". Il riferimento è al fatto di mettere un punto al ‘caso Signorini', che lui stesso ha portato all'attenzione mediatica nei mesi scorsi e che non è di certo passata inosservata a Mediaset. Ora nel ‘mirino' dell'ex re dei paparazzi ci sarebbe anche Belen Rodriguez: "Toccherà anche a lei ora che è scesa a patti col potere, pagando il prezzo del successo, ovvero accettando l'invito di Maria De Filippi". Secondo questa versione, Belen sarebbe "scesa a patti col potere" e avrebbe accettato di essere ospite nel Serale di Amici, nella puntata in onda sabato 28 marzo. La sua scelta sarebbe stata "strategica" e sarebbe stata presa per mettere a tacere i retroscena che circolano sul rapporto con De Filippi, che lo stesso Corona aveva rivelato.

A parlare del rapporto Rodriguez- De Filippi era stato lo stesso Corona in una puntata di Falsissimo, spiegando che la conduttrice Mediaset aveva "preso Belen" dopo aver "creato Stefano De Martino". Stando alla sua versione, sarebbe stata De Filippi a volere la showgirl argentina dietro il bancone del programma Tu Si Que Vales, ma la situazione sarebbe peggiorata quando Belen avrebbe chiesto un ruolo diverso da quello in giuria. "Maria, ho quasi quarant'anni, credo di avere un'immagine, una storia, una carriera, ho fatto anche Sanremo, mettimi lì sopra, io il tavolo con questi quattro sconosciuti non lo voglio fare più", ha spiegato Corona, ‘imitando' la richiesta di Rodriguez.

Non d'accordo, De Filippi l'avrebbe progressivamente allontanata da Mediaset, fino all'esclusione totale, tanto che Le Iene avrebbero dovuto rinunciare a lei. Per questo motivo, il rapporto tra le due conduttrici sarebbe tutt'altro che sereni. Belen però, ospite di Che Tempo che Fa, aveva detto di De Filippi: "Maria ha una mente incredibile, da lei ho imparato a pensare in modo costruttivo. È intelligente, molto una psicologa. Tutte le volte in cui ho parlato con lei, ho imparato qualcos’altro”. Secondo Corona, quindi, la scelta di Belen di accettare l'invito ad Amici (dove non si vedeva da anni) sarebbe stata solamente una strategia per allontanare tutte quelle voci che parlano di tensioni tra loro.