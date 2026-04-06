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“Belén Rodriguez conduce l’Isola dei Famosi”, l’ipotesi per il ritorno del reality in estate

Si apre un nuovo scenario per il ritorno dell’Isola dei Famosi, reality che, secondo le indiscrezioni di queste ore, sarebbe destinato a una rivoluzione totale, alla messa in onda in estate a una nuova conduzione, quella di Bélen Rodriguez al posto di Veronica Gentili.
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A cura di Andrea Parrella
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Una nuova versione dell'Isola dei Famosi, ma un ritorno al passato per il reality, con il ritorno di Belén Rodriguez lì dove tutto era iniziato. La nuova avventura televisiva della conduttrice potrebbe essere nel segno dell'Isola dei Famosi, il programma che le ha dato sostanzialmente i natali artistici in Italia, ma questa volta con un ruolo diverso: quello da conduttrice.

L'indiscrezione arriva da Vanity Fair, dove Santo Pirrotta ipotizza il ritorno del reality show di Mediaset in una versione nuova di zecca, molto diversa da quella che abbiamo imparato a conoscere negli anni, più prossima al formato da piattaforma, con puntate registrate e preconfezionate, senza alcuna diretta. Alla guida, appunto, si ipotizza proprio il ritorno di Bélen, che passerebbe dal ruolo di naufraga a quello di conduttrice.

L'Isola dei Famosi in estate come Temptation Island

Il reality era stato annunciato in occasione del lancio dei palinsesti di questa stagione da Pier Silvio Berlusconi, sebbene non fosse stata indicata una fascia precisa per la messa in onda. Quello dell'estate sarebbe un blocco anomalo della stagione televisiva per il lancio del prodotto, vista anche la sovrapposizione con l'altro titolo forte di Canale 5 della stagione estiva, ovvero Temptation Island.

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Bélen Rodriguez sostituisce Veronica Gentili?

Il nome di Bèlen Rodriguez, inoltre non va d'accordo con l'idea di una conferma di Veronica Gentili alla guida dell'Isola dei Famosi dopo la sua prova alla conduzione del reality nella scorsa stagione che, al netto dei fisiologici affanni di un format logorato dal tempo, aveva convinto i vertici aziendali. Era stato lo stesso Berlusconi a lasciare intendere che Gentili sarebbe tornata a condurre il reality, sarà curioso capire quale sarà la decisione dell'azienda.

Se l'indiscrezione di Bélen Rodriguez alla guida dell'Isola dovesse essere confermata, per la presentatrice argentina si tratterebbe di un momento cruciale nella parabola della sua carriera che, al netto di una fama fuori da ogni immaginazione, ha faticato a intercettare programmi di successo che le consentissero di imporsi ai vertici del panorama televisivo.

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