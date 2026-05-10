Walter Nudo all’Isola dei famosi? Il ritorno dopo 23 anni: “Ho bisogno di soldi e me ne danno un bel po’”

Walter Nudo potrebbe tornare all’Isola dei Famosi a distanza di 23 anni dalla sua prima, storica partecipazione al reality. Lo ha annunciato lui stesso in un monologo – che sembra quasi una rappresentazione teatrale – pubblicato su Instagram. L’attore, recentemente approdato a teatro con uno spettacolo scritto e interpretato da lui, ha raccontato di avere ricevuto una proposta che starebbe seriamente prendendo in considerazione. “Ho dato la mia disponibilità”, ha dichiarato, confermando quindi di essere stato contattato dalla produzione del reality per prendere parte alla nuova edizione, quella che dovrebbe riportare Belén Rodriguez a Mediaset.

Perché Walter Nudo vuole tornare all’Isola dei Famosi

Nudo è combattuto. Spiega di non essere particolarmente convinto della possibilità di tornare a fare un reality così complesso a tanti anni di distanza da quel 2003 che lo elesse vincitore dell’edizione. A spingerlo, racconta, sarebbe soprattutto la necessità di guadagnare. “Ho bisogno di soldi”, ha ammesso Nudo, “e forse me ne danno un bel po’”. Sarebbe proprio l’interessante offerta economica ricevuta a spingerlo a valutare seriamente l’ipotesi di un ritorno.

L’Isola si trasferisce nelle Filippine, al timone Belén Rodriguez

Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Leggo, quest’anno l’Isola non andrà in onda dall’Honduras. Il set del reality sarebbe infatti spostato nelle Filippine e, per la prima volta da quando esordì su Rai2, il programma potrebbe non andare in onda in diretta né avere uno studio in Italia per la prima serata settimanale. Sarebbe previsto, infatti, una sorta di racconto in stile Temptation Island, come già avvenuto con il ritorno de La Talpa. Al timone dovrebbe esserci Belén Rodriguez, che si starebbe preparando a tornare a Mediaset dopo la breve esperienza sul Nove.Le registrazioni dovrebbero cominciare a giugno, con messa in onda prevista agli inizi di settembre.