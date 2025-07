video suggerito

Pier Silvio Berlusconi sui reality Mediaset: "The Couple e La Talpa i più brutti che abbia mai visto" Pier Silvio Berlusconi si è espresso sui reality Mediaset durante la serata con la stampa organizzata dall'azienda per presentare i palinsesti della nuova stagione: "The Couple e La Talpa i più brutti che abbia mai visto", ha dichiarato, spiegando qual è il cambiamento in atto e perché ha voluto Simona Ventura ad affiancare Signorini.

Pier Silvio Berlusconi si è espresso sui reality Mediaset durante la serata con la stampa organizzata dall'azienda per presentare i palinsesti della nuova stagione: "The Couple e La Talpa i più brutti che abbia mai visto. Mentre li guardavo mi veniva la pelle d’oca dalla rabbia. La colpa? È degli autori", ha dichiarato, spiegando qual è il cambiamento in atto e perché ha voluto Simona Ventura ad affiancare Signorini. Il suo dissenso su The Couple era stato il più palese, viste anche le misure prese per chiuderlo in anticipo e dare il montepremi da un milione di euro in beneficenza.

Come cambia il Grande Fratello e quanto durerà

Dalle parole espresse in conferenza stampa si evince che la direzione dei reality show Mediaset sia sempre più quella orientata al racconto di storie che abbiano avuto un senso nella realtà, fuori il programma e non dentro. Motivo per il quale la richiesta dell'Ad Mediaset è stata quella di un'edizione nip, con gente comune, guidata da Simona Ventura in autunno e una super vip con Alfonso Signorini in primavera. Un modo per evitare la maxi durata di sette mesi e dare spazio a maggiore racconto.

Meno concorrenti in ogni edizione, "la casa non dovrà essere un albergo, con persone che entrano ed escono. Il pubblico deve avere tempo di affezionarsi" ha sottolineato, e più spazio alla narrazione individuale, con persone e personaggi provenienti da ambienti diversi e con vissuti particolari. Durata da stabilire per le dirette serali, che forse non seguiranno del tutto la direzione di un ridimensionamento entro la mezzanotte.

L'Isola dei Famosi potrebbe tornare nel 2026

Nonostante gli ascolti non abbiano brillato, L'isola dei Famosi di Veronica Gentili rientra nella presentazione palinsesti del 2026. Dovrebbe tornare in primavera inoltrata, dopo le due edizioni GF di Ventura e Signorini. Al di là della questione Auditel, sembra che il prodotto, giustamente, abbia convinto per linea adottata e cast, per cui avrà la possibilità di tornare in onda.