Il GF Vip a rischio: “Non ci sono concorrenti disponibili o chiedono troppo”

Sono finiti i vip, verrebbe da dire. L'edizione del Grande Fratello Vip di quest'anno rischia di saltare, mettendo fine a una sorta di era della televisione recente. Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, infatti, il reality condotto da Alfonso Signorini, che ai palinsesti Mediaset non è stato indicato per l'autunno ma la cui messa in onda non è stata esclusa del tutto, rischierebbe di saltare seriamente.

Il problema, stando a quanto riporta il giornalista, sarebbe legato a una seria difficoltà a reperire personaggi disponibili a mettersi in gioco come concorrenti. Al contrario, coloro che ci starebbero, afferma Dandolo, starebbero chiedendo cifre astronomiche per partecipare alla trasmissione. Ecco che dopo dieci anni il reality show in versione Vip potrebbe saltare.

Simona Ventura conduce il GF in autunno

D'altronde, l'intenzione di Mediaset è quella di puntare prima di tutto sull'edizione autunnale del programma, la versione Nip affidata alla conduzione di Simona Ventura che punterà a rispolverare il Grande Fratello delle origini, ora che siamo a un quarto di secolo dalla prima, storica edizione del reality di Canale 5. Ai palinsesti dello scorso 8 luglio Pier Silvio Berlusconi non ha escluso in toto la messa in onda del Grande Fratello Vip, ma la sensazione è che un'eventuale stagione di riposo per il reality show non dispiacerebbe a nessuno, forse nemmeno allo stesso Signorini.

L'era di Signorini alla guida del GF Vip

Dopo essere stato opinionista al fianco di Ilary Blasi, Signorini ha preso in carico la conduzione del reality show nel 2019 e ha portato avanti il reality fino al 2023, in anni complessi, passando dal Covid a edizioni lunghe sei mesi con una rotazione di concorrenti ai limiti dell'inverosimile e stratagemmi di ogni tipo per tenere alta l'attenzione su un programma chiaramente usurato dal tempo, che per anni ha garantito a Mediaset un modello sicuro e un corrispettivo di entrate di tutto rispetto. Il programma è andato in onda fino al 2023, prima di tornare l'anno successivo con identica impostazione ma riacquisendo la dicitura originale, pur mescolando all'interno della casa volti noti a sconosciuti.