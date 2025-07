video suggerito

Grande Fratello torna alle origini: niente vip, solo sconosciuti e non condurrà Alfonso Signorini Rivoluzione Grande Fratello: da ottobre edizione con solo persone comuni, durata ridotta a 80 giorni e nuovo conduttore. Signorini tornerà nel 2026 con i vip. Sconosciuto il nome del conduttore: Veronica Gentili in pole.

Il Grande Fratello si prepara a una svolta epocale che potrebbe ridefinire completamente l'identità del reality show più longevo della televisione italiana. Si tratta in realtà di un ritorno al passato, coerentemente con il mercato della nostalgia che vediamo dalla musica al cinema. Secondo le anticipazioni dell'account X Master-CiaoMaurizio, considerato una fonte affidabile per le indiscrezioni Mediaset, la prossima edizione autunnale segnerà un ritorno clamoroso alle origini del programma.

Un'edizione classica con perfetti sconosciuti

Per la prima volta dopo anni di edizioni dominate da personaggi famosi, ex concorrenti di altri reality e influencer, il Grande Fratello tornerà a ospitare esclusivamente persone sconosciute. Una scelta che rappresenta un vero e proprio dietrofront rispetto alla strategia degli ultimi anni, dove la ricerca del colpo ad effetto aveva spesso prevalso sulla spontaneità degli sconosciuti. Il ritorno ai "comuni mortali" promette di riportare quella genuinità e quella imprevedibilità che avevano caratterizzato le prime edizioni del reality.

Durata ridotta e nuovo conduttore

Altra novità significativa riguarda la durata del programma: gli 80 giorni previsti rappresentano un taglio netto rispetto alle edizioni recenti, che spesso si protraevano per mesi. Una scelta che potrebbe rivelarsi vincente, evitando quei momenti di stanca che caratterizzavano le fasi finali delle edizioni più lunghe. Il colpo di scena più grande, tuttavia, riguarda la conduzione: Alfonso Signorini, che dal 2020 ha guidato il programma attraverso alcune delle edizioni più discusse e seguite, non sarà al timone di questa nuova versione. Il giornalista e conduttore dovrebbe tornare nel 2026 con una edizione dedicata alle "vecchie glorie", un format che permetterebbe di far rientrare nella Casa alcuni dei concorrenti più amati delle edizioni passate. In pole position per la conduzione c'è Veronica Gentili, che ha fatto benissimo all'Isola dei Famosi.