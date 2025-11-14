Da concorrente a psicologa, Marina La Rosa torna al GF in un ruolo inedito: l’annuncio ai concorrenti

Marina La Rosa è tornata al Grande Fratello. Dopo aver partecipato alla prima edizione del relaity, la stessa vinta da Cristina Plevani (oggi opinionista in studio), l'ex ‘gatta morta' ha varcato nuovamente la porta della Casa più spiata d'Italia con un ruolo totalmente inedito.

Ad annunciare il suo ingresso sono stati gli account social del GF, che hanno mostrato La Rosa di nuovo nella Casa. L'ex concorrente è entrata dalla porta rossa e ha parlato con i concorrenti: "Entrare qua per me è un'emozione, è come riaprire un diario segreto dove sono state scritte tante cose. Non pensavo di emozionarmi. Forse non mi consocete, sono Marina, sono voi 25 anni fa".

La Rosa ha spiegato poi il motivo del suo ritorno: "Sono qua perché mi piacete, vi guardo, vi seguo, sento le vostre storie ed emozioni. C'è qualcuno che mi affascina di più e devo dire che le emozioni nella vita mi piacciono tanto che, negli anni, sono diventata una psicologa". E infine ha concluso: "Voi avete dei racconti bellissimi e mi piacerebbe approfondire. C'è qualcuno con cui vorrei fare una chiacchierata". L'ex concorrente è poi uscita dalla porta rossa con la promesse che tornerà presto per parlare con alcuni concorrenti, probabilmente in una seduta di psicoterapia.

Marina La Rosa si è fatta conoscere dal pubblico agli inizio degli Anni Duemila, quando ha partecipato alla primissima edizione del GF, poi vinta da Cristina Plevani. In quel periodo era soprannominata ‘gatta morta' e, una volta finita l'esperienza nel reality, ha continuato negli anni successivi la sua carriera in tv, tra programmi e ruoli da opinionista. Nel 2019 è tornata come concorrente dell'Isola dei Famosi, anche se poi si è allontanata del tutto dal piccolo schermo e oggi lavora come psicologa, professione che ha imparato negli anni.