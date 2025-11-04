Cristina Plevani attacca Valentina, compagna di Domenico al GF: “Non sei una concorrente, fai sceneggiate”

Cristina Plevani ha attaccato Valentina Piscopo nella puntata del 3 novembre del Grande Fratello. L’opinionista sostiene che la donna non sia entrata davvero come compagna di Domenico in cerca di un confronto ma per altri motivi: “Quando ti smontano il teatrino, fai la sceneggiata”. La diretta interessata ha risposto urlando.

Cristina Plevani ha attaccato Valentina Piscopo durante la puntata del 3 novembre del Grande Fratello. L'opinionista non le ha mandate a dire alla compagna di Edoardo D'Alterio, entrata per capire qualcosa in più riguardo al rapporto del concorrente con la coinquilina Benedetta Stocchi. La donna però sembra tutt'altro che interessata a cercare un confronto.

"Ho cercato di immedesimarmi in una donna innamorata che entra per cercare un chiarimento con Domenico", ha esordito Plevani dallo studio rivolgendosi a Valentina. Qualcosa però non le è molto chiaro: "Mi ha colpito una cosa che hai detto ‘io entro come Valentina e non come compagna di Domenico', ma io mi chiedo: tu non sei una concorrente, tu sei la sua compagna entrata per un chiarimento". Per Plevani, però, Valentina ha fatto tutto tranne che questo: "Hai cercato conferme dagli altri e quando ti hanno detto che non c'è malizia nel rapporto con Benedetta, allora ti si è smontato il teatrino e tu parti con la sceneggiata".

A quel punto Valentina è intervenuta e ha iniziato a urlare contro Cristina: "Qual GF hai visto? Hai sbagliato tutto". "Guardo con occhi critici quelli come te, che tengono banco sui social", ha ribattuto Plevani, prima Simona Ventura intervenisse quasi per zittirla. "Se volevo entrare come concorrente l'avevo già fatto", ha commentato Valentina sembra con un tono di voce piuttosto altro e scagliandosi contro l'opinionista.

Dopo le scorse puntate Cristina Plevani è stata criticata su X da diversi utenti, che sostengono non abbia avuto spazio per dire la sua opinione nemmeno in un'occasione. In molti, poi, si chiedono quale sia il motivo per cui oltre a lei, Ascanio e Floriana, in studio ci sia anche Sonia Bruganelli.

L'ex vincitrice della prima edizione del GF ha voluto rispondere con schiettezza ad alcuni commenti: "Non abbiamo dei limiti ma siamo in diretta e c'è una scaletta calcolata al minuto. Se si sfora o se qualcuno si allunga troppo negli interventi o ci sono imprevisti, qualcosa salta. Non possiamo parlare per tutta la sera". E a chi si dice dispiaciuto del fatto che in alcune occasioni non sia mai intervenuta, lei risponde: "Anche a me".