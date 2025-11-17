Grazia incontra la fidanzata di Mattia al GF ed è Giulia De Lellis bis: “Vai a giocare un po’ più in là”

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 17 novembre, non mancano i colpi di scena. Si parla dell'amicizia, piuttosto intensa, tra Grazia e Mattia. Lui è stato lasciato via social dalla ragazza, Carlotta, che però è arrivata nella casa del GF per chiarire la sua posizione.

L'amicizia tra Grazia e Mattia

Dopo una clip particolarmente esplicativa, in cui Grazia non fa mistero di avere un interesse nei confronti di Mattia, che conferma anche parlando con Simona Ventura: "Simona non te lo so spiegare a parole, non lo so, è una cosa a pelle, il carattere, il modo di fare, è una cosa mentale. Però io sono stata nel mio per quanto ho potuto, anche perché non è affare mio". Mattia spiega, invece, una frase che ha pronunciato dopo la notizia della rottura:

Quando sono stato lasciato in questo modo, ho aspettato 10-12 giorni, sono stato lasciato appeso a un filo, abbiamo avuto una discussione con Carlotta prima di entrare, essere lasciato così mi ha fatto male, mi sono preso due giorni di riflessione, sono stato male, quando ho raggiunto un po' di serenità mentale, e quindi lì ho detto "ho fatto un errore", essere lasciati dalla persona che ami, ti fa sentire abbandonato.

Mattia scopre in puntata che in realtà la sua fidanzata non aveva intenzione di lasciarlo e dice: "Io ci tengo a questa persona, io la amo, sto anche tremando alla cosa, spero davvero che sia così", nello stesso momento scopre che Grazia era a conoscenza di questo chiarimento, ma ha scelto di non dire nulla per fargli guadagnare l'immunità, come chiesto dal GF. La gieffina prova a spiegarsi: "Se fosse stata una cosa brutta te l'avrei detta subito, invece ho aspettato fino a lunedì, ma almeno gli do l'immunità. Mi dispiace se ho fatto una scelta sbagliata".

L'incontro tra Grazia e Carlotta

Intanto Grazia resta da sola in salone, leggendo la frase di Carlotta: "Che donna è quella deve screditarne un'altra per arrivare all'obiettivo". E lei risponde, in maniera piuttosto puntuale alla questione:

Io non ho screditato proprio nessuno, non so chi è, non la conosco e non mi interessa. Ho cercato di far ragionare lui nei confronti di lei, se io volessi arrivare un obiettivo sopra Mattia, non mi sono mai nascosta dietro un dito, lui lo sa, mi vuole bene, ne è consapevole, potevo nascondere il mio interesse e passare dal retro.

Arriva, poi, Carlotta in Casa e spiega: "Io non sono venuta qua per discutere: la prima è che la scelta che hai fatto per l'immunità l'hai fatto per te stessa, hai messo il gioco prima dei sentimenti. La seconda cosa che ti chiedo è non fare il mio nome, perché io non ti conosco e non mi conosci, devi portarmi rispetto come donna". Grazia, quindi, risponde: