Acceso scontro tra Simone e Rasha al GF, l’accusa che la fa infuriare: “Fuori da qui vai con i ricconi”

La puntata del 17 novembre del Grande Fratello si è aperta con un confronto acceso tra la coppia Rasha-Omer e alcuni inquilini, in particolare Francesca e Simone. Mamma e figlio, che gareggiano insieme nel reality hanno messo in dubbio la veridicità del loro rapporto, convinti che sia soltanto una strategia di gioco e non ci sia alcun sentimento reale.

Francesca e Simone contro Rasha: "Fuori vai con i ricconi"

Nel corso della settimana, Rasha e Omer si sono baciati e hanno fatto un passo avanti nel loro rapporto. Secondo alcuni inquilini, però, i loro sentimenti non sarebbero veri. "È qui per fare l'influencer, fa solo spettacolo. Lei fuori di qui va con i ricconi", ha detto Simone parlando della coinquilina e anche della sua vita fuori dalla Casa. La madre ha rincarato la dose contro Rasha, dando vita a un vero e proprio scontro sempre più acceso: "Ti sei avvicinata a lui perché è forte. Fuori dalla Casa, questa storia non durerà".

Rasha si è sentita profondamente colpita dalle parole di Francesca, soprattutto giudicata per la sua vita fuori dalla Casa, di cui la coinquilina non è a conoscenza: "Ma come ti permetti? Lavoro da 14 anni, non ho mai chiesto niente a nessuno. Siete cattivi, non mi ho mai giudicati e attaccati. Mi ha detto sei quei solo perché sei bella". "Non mi sento falsa e cattiva, ho sempre detto di aver visto Omer più preso di lei, non gliel'ho detto dietro", ha ribadito Francesca. E anche Simone: "Siamo stati sinceri".

"Omer è la moquette di Rasha, la sua ombra"

Per cercare di riportare la calma nella Casa, dopo un'accesa discussione, sono intervenuti Sonia Bruganelli e Cristina Plevani. La ptima ha spiegato di vedere delle differenze tra la coppia Rasha.Omer e quella nata tra Jonas e Anita, pur ribadendo che tutto quello che succede fuori dal GF non deve intaccare il dentro. Più dura è stata la seconda opinionista: "Non vedo questa storia come sentimentale. Omer sei diventato la moquette sotto i piedi di Rasha, non hai potere decisionale, sei la sua ombra". I diretti interessati però hanno confermato di avere un interesse reciproco.