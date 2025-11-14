Domenico D’Alterio perde il controllo al GF e minaccia: “Smetettela o schiatto questo coso nel vetro”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La diretta del Grande Fratello, in onda per quasi 24 ore al giorno su Mediaset Extra al canale 55, ha trasmesso lo scatto di ira che Domenico D’Alterio ha avuto verso i suoi compagni di gioco. Infastidito dal fatto che si stesse parlando di Valentina Piscopo – la compagna che lo ha lasciato a causa dell’eccessivo avvicinamento a Benedetta Stocchi – l’uomo ha alzato la voce e ha minacciato di distruggere parte dell’arredamento della Casa. “Non ve lo dirò un’altra volta: smettetela di parlare di Valentina”, ha urlato in dialetto napoletano di fronte alle facce sbigottite dei coinquilini, ammutoliti davanti a tali toni. Domenico sembrerebbe stare vivendo male il fatto che la madre di sua figlia abbia intenzione di mettere fine alla loro storia d’amore e non è riuscito a trattenere la rabbia quando ha sentito i suoi compagni di gioco tornare a tirare fuori l’argomento della loro crisi.

Perché Valentina Piscopo ha lasciato Domenico D’Alterio

Valentina, compagna di Domenico e madre di sua figlia, era già entrata nella Casa due settimane fa per chiedergli di distaccarsi dalla coinquilina Benedetta, certa che il legame tra i due stesse superando i contorni di quanto la donna considera lecito. Non avendo ottenuto al reazione sperata, Valentina era tornata nella Casa la settimana successiva e aveva approfittato della proposta del GF di restare per qualche giorno per poter meglio comprendere i meccanismi del gioco e così contestualizzare il rapporto nato tra il compagno e la coinquilina. Ma la donna, protagonista di una furibonda lite con alcune delle concorrenti della Casa, era stata costretta a uscire dalla porta rossa a poche ore dall’ingresso, senza avere ottenuto le risposte che cercava. Per questo motivo, aveva dato al suo compagno un ultimatum: se lo avesse visto ancora vicino a Benedetta, avrebbe interrotto la loro storia. Cosa che ha fatto qualche giorno dopo, infastidita dall'avere visto D’Alterio e Stocchi insieme in piscina.

Domenico D’Alterio rischia di lasciare la Casa

La situazione tra Domenico e Valentina sta mettendo a rischio il percorso dell’uomo nella Casa. Il napoletano, durante la diretta di lunedì scorso, è risultato essere il meno votato dal pubblico, un punteggio che lo ha fatto finire a rischio eliminazione anche questa settimana. Se gli spettatori del reality non dovessero cambiare idea nei suoi confronti, è possibile che lunedì prossimo possa essere costretto a uscire. In questo caso, tuttavia, il programma rischierebbe di perdere uno tra i concorrenti più discussi di questa edizione già non particolarmente fortunata sotto il profilo degli ascolti.