Simona Ventura a Scampia con la compagna di Domenico D’Alterio: “Altre donne dicono che lui le corteggiava”

Simona Ventura ha raggiunto Valentina Piscopo, compagna di Domenico D’Alterio, a poche ore dal momento in cui la donna entrerà nella Casa del Grande Fratello per un confronto con il fidanzato. Valentina ha ammesso per la prima volta che, fuori dalla Casa, diverse donne l’avrebbero contattata per raccontarle di essere state corteggiate da Domenico, il quale avrebbe sempre negato di essere già impegnato.

Quella del Grande Fratello in onda questa sera potrebbe essere una puntata infuocata. Simona Ventura ha raggiunto Valentina Piscopo, compagna di Domenico D’Alterio, fino a Scampia per scambiare qualche parola con lei prima che la donna si recasse a Roma per un faccia a faccia con il padre di sua figlia. I motivi della sua rabbia sono diversi: in primis, la vicinanza equivoca con Benedetta Stocchi, sua compagna d’avventura al GF; in secondo luogo, alcune scoperte fatte fuori dalla Casa, quando diverse donne l’avrebbero contattata sui social per rivelarle che Domenico le avrebbe corteggiate senza mai fare riferimento al fatto di essere già impegnato. Tali contatti sarebbero antecedenti al suo ingresso nella Casa del GF.

Che cosa ha confidato Valentina Piscopo a Simona Ventura

Un’anticipazione diffusa da Mattino Cinque mostra parte dell’incontro tra la conduttrice e Valentina. La donna è furiosa: intende incontrare al più presto il suo compagno e chiedergli conto dei suoi atteggiamenti irrispettosi. Non solo: la sua rabbia si rivolgerà anche a Benedetta, accusata di non aver mostrato sufficiente rispetto nei confronti della storia d’amore tra Domenico e Valentina, madre della sua bambina. La donna ne è certa: i due – così come il pubblico del reality – starebbero aspettando solo il momento giusto per consumare il tradimento.

Il primo incontro nella Casa: Domenico e Benedetta parlavano di amicizia

Qualche settimana fa, Valentina era già entrata nella Casa per incontrare Domenico e Benedetta. In quell’occasione, la donna era stata rassicurata dai diretti interessati, che avevano parlato di un’amicizia priva di secondi fini. Ma osservando il loro avvicinamento negli ultimi giorni, Valentina ha deciso di intervenire nuovamente: è convinta che tra i due ci sia molto più di quanto entrambi siano disposti ad ammettere.