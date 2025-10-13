Al GF la furia di Valentina, fidanzata di Domenico: “Baci sul collo a Benedetta, sto passando per cornuta”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Colpo di scena al Grande Fratello. Valentina, compagna di Domenico D'Alterio, ha chiesto di poterlo incontrare. La donna non ha preso bene la vicinanza tra il suo fidanzato, con il quale ha una relazione da circa nove anni, e la concorrente Benedetta Stocchi. Simona Ventura, durante la puntata di lunedì 13 ottobre, per cominciare ha fatto ascoltare a Domenico un messaggio da parte della sua compagna. Valentina, nel video, ammetteva: "Sto male. Ci ho pensato tanto prima di fare questo perché non volevo danneggiarti, però non mi puoi ferire alle spalle per l'ennesima volta e umiliarmi". Quindi ha fatto riferimento agli atteggiamenti del suo fidanzato con Benedetta: "La prendi, le baci il collo, le salti addosso, lei si siede sulle tue gambe senza avere rispetto di me". E ha ribadito di avere già subito questi comportamenti in passato: "Riaprire ferite del passato a me non va bene". Replicando al filmato, Domenico ha assicurato che con Benedetta c'è solo un'amicizia. Poi, si è ritrovato davanti Valentina.

Il confronto tra Domenico D'Alterio e la sua fidanzata Valentina

Valentina è apparsa subito furiosa e ha detto di sentirsi in una puntata di Temptation Island: "Ti sei buttato addosso a una donna in costume, dandole i baci sul collo oppure prendendola di dietro. Se lo avessi fatto io? Tu determinate cose di me non le accetti. Sapevi che fuori ci siamo io e tua figlia che ti guardiamo". Domenico è rimasto fermo sulla sua posizione, dicendosi convinto di non sbagliare niente. Ma davanti ai rimproveri della sua fidanzata ha iniziato a cedere: "Forse ho sbagliato qualcosa, ti chiedo scusa". Valentina gli ha chiesto di comprendere che fuori è lei che deve gestire "il ciclone": "Ti devi dare una calmata".

Benedetta Stocchi si scusa con Valetina

Domenico ha ribadito: "Benedetta per me è una persona importante in questa casa". Valentina non ci ha visto più e ha urlato: "E allora stai con Benedetta se è importante. In un rapporto d'amicizia le dai i baci sul collo? Dopo tutto quello che mi hai fatto passare". E ha continuato chiarendo che da fuori, quella tra lui e Benedetta non sembra un'amiciza: "Sai io fuori da che passo? Per la cornuta. Io ti amo e ti rispetto, pretendo rispetto da te. C'è pure una bambina che ti guarda". Simona Ventura è intervenuta e le ha detto di non poterla capire perché lei ha un marito meraviglioso. Poi, ha permesso alla donna di parlare anche con Benedetta. Quest'ultima ha raggiunto la coppia e si è scusata: "Sono mortificata. Parliamo moltissimo di te e della bambina. Prenderò le distanze, mi dispiace". Così, la situazione si è appianata. Almeno per il momento.