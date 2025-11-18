Grazia contro la fidanzata di Mattia dopo il confronto al GF: “Voleva fare la stessa scenata di Giulia De Lellis”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Grazia Kendi si è sfogata in lacrime nella notte, dopo la puntata del Grande Fratello durante la quale ha avuto un confronto con Carlotta, la fidanzata di Mattia. Sia Mattia che la fidanzata l'hanno incolpata di non aver svelato subito il contenuto della lettera arrivata a lei in settimana, nella quale veniva fatto presente che Carlotta non aveva intenzione di lasciare il concorrente: Grazia ha dovuto scegliere se rivelare il contenuto della lettera o se far guadagnare l'immunità al suo inquilino per il quale ha interesse. Ha scelto l'immunità per lui, scatenando una forte reazione nella coppia. Dopo la diretta, singhiozzando, ha parlato con Jonas e Anita ammettendo di avere i sensi di colpa, ma sottolineando di non essersi mossa in cattiva fede: "Una settimana che mi tengo sta cosa. Non l'ho fatto per me, lo giuro. Ero consapevole che sarei passata male. Se ci fosse stata scritta una cosa grave, gliel'avrei detto". "Non ti devi giustificare, a prescindere da per chi lo hai fatto. L'amore non si controlla. È difficile, era una scelta difficile", le ha detto Jonas.

Il commento sulla frase che disse Giulia De Lellis al GF Vip

L'ingresso di Carlotta nella casa per il confronto con Grazia è stato segnato da una frase che a distanza di ore sta ancora facendo chiacchierare i telespettatori. La giovane ospite si è rivolta alla concorrente chiedendole di "andare a giocare un po' più la", ovvero di allontanarsi dal fidanzato Mattia. Una frase che Giulia De Lellis disse ad Asia Nuccetelli nel 2016, quando entrò nella casa che vedeva l'ex fidanzato Andrea Damante tra i concorrenti: quel confronto diventò virale tanto quanto quell'affermazione. E Grazia la ricorda bene, così dopo la puntata ha commentato: "Vedi che Giulia De Lellis al Grande Fratello ci è passata nel 2016. Che fai 8 anni dopo? GDL is back? Io l'ho sentita, manco le ho risposto. Non puoi venire qua a dire cose che hanno detto anni fa, voleva fare la scena che fece scandalo. Ma quella è Giulia De Lellis".