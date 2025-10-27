La compagna di Domenico stasera al GF, Ventura: “Valentina è arrabbiata, mi ha detto cose che non sapevo”

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Colpo di scena nella puntata del Grande Fratello in onda stasera, lunedì 27 ottobre. Ad annunciarlo è stata la conduttrice Simona Ventura. Valentina, la compagna di Domenico D'Alterio, entrerà nella casa. Nelle scorse settimane, la donna aveva avuto un confronto con il gieffino carico di rabbia, perché trovava irrispettoso e intollerabile il suo avvicinamento a Benedetta Stocchi. Entrambi, in quell'occasione, avevano assicurato che si trattasse solo di un'amicizia. Sembrava tutto appianato, ma la situazione è precipitata negli ultimi giorni.

Simona Ventura annuncia l'ingresso di Valentina nella casa. La conduttrice, con un post pubblicato sui social, ha fatto sapere che in questi giorni si è recata vicino a Scampia dove ha incontrato la compagna di Domenico D'Alterio: "È molto arrabbiata, mi ha raccontato diverse cose che non sapevo". Ha aggiunto, quindi, che stasera la donna entrerà nella casa e avrà modo di confrontarsi sia con Domenico D'Alterio che con Benedetta Stocchi. Un confronto che si preannuncia infuocato.

Le accuse di Valentina a Benedetta e Domenico. Valentina ha accusato il compagno Domenico di averle mancato di rispetto. Nel corso del precedente confronto, la donna aveva fatto riferimento a "ferite del passato" che rischiavano di riaprirsi e aveva rimarcato come stesse "passando per cornuta" davanti a tutta l'Italia. La situazione sembrava essersi appianata, ma Benedetta e Domenico hanno continuato a manifestare una grande complicità. Valentina è andata su tutte le furie. Sui social ha invitato Benedetta a vergognarsi perché "ha oltrepassato ogni limite". E ha aggiunto: “Ti farò la guerra. Fate fuori questo essere inutile, la aspetto fuori dalla porta rossa”. A quanto pare, però, sarà Valentina a entrare nella casa. Stasera la resa dei conti. L'appuntamento è alle ore 21:30 su Canale5.