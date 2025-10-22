La compagna di Domenico del GF minaccia Benedetta: “Essere inutile, la aspetto fuori dalla Casa”

Valentina, compagna di Domenico D’Alterio del Grande Fratello, minaccia Benedetta Stocchi di “aspettarla fuori dalla Casa” dopo averla vista vicina al suo compagno. La donna condanna l’atteggiamento della giovane, ritenuto irrispettoso e allusivo, ma evita di rivolgere le stesse critiche a Domenico.

Valentina, compagna di Domenico D’Alterio, perde la pazienza e arriva a minacciare Benedetta Stocchi. Con un post pubblicato su TikTok, la donna ha manifestato la sua gelosia nei confronti del compagno e il fastidio legato all’avvicinamento tra Domenico e Benedetta. Invece di rivolgere le sue critiche all’uomo, tuttavia, ha preferito puntare il dito contro la concorrente romana, ritenendola responsabile di atteggiamenti allusivi e irrispettosi.

I messaggi di Valentina, compagna di Domenico D’Alterio

Le minacce di Valentina, compagna di Domenico D’Alterio

Dopo aver scritto a Benedetta di vergognarsi per l’atteggiamento tenuto nei confronti di un “uomo impegnato”, Valentina ha rincarato la dose, scagliandosi duramente contro la concorrente del GF. Ha rivendicato il suo ruolo di compagna di Domenico, ruolo che “riveste” da nove anni, e il fatto che insieme abbiano avuto una figlia, per rimproverare Benedetta di aver “oltrepassato qualsiasi limite” e, addirittura, di volergli “togliere i pantaloni”, una metafora che indicherebbe il desiderio di Benedetta di saltargli addosso.

In un altro messaggio, visibile nella parte finale del video pubblicato su TikTok, Valentina è arrivata addirittura a minacciare quella che considera una rivale: “Ti farò la guerra. Fate fuori questo essere inutile, la aspetto fuori dalla porta rossa”.

La minaccia a Benedetta

I video che hanno infastidito la donna

A irritare Valentina sono stati i video che mostravano l’intesa crescente tra Domenico e Benedetta. I due, che si erano definiti solo amici all’epoca in cui la donna entrò nella Casa, continuano a trascorrere insieme gran parte del tempo, spesso abbracciati e in posizioni che lasciano trasparire una certa intimità.

Proprio questi atteggiamenti hanno spinto la compagna di Domenico a intervenire, sebbene la destinataria della sua rabbia sia stata Benedetta e non il compagno.