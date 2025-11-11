Valentina Piscopo lascia Domenico D’Alterio al GF, la reazione di lui: “Ho fatto di tutto per allontanare Benedetta”

Domenico D’Alterio durante la diretta di ieri sera del Grande Fratello ha appreso la decisione della fidanzata Valentina di lasciarlo. Il concorrente è apparso scosso dalle parole della compagna, che intende riconquistare una volta terminato il programma: “Valentina e mia figlia sono la mia famiglia. Farò di tutto per riconquistarla”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Valentina Piscopo ha lasciato Domenico D'Alterio nella puntata del Grande Fratello di ieri sera. Dopo l'annuncio fatto sui social, ha fatto recapitare una lettera al compagno, essendosi rifiutata di partecipare alla puntata nonostante l'invito della produzione, nella quale ha reso ufficiale la sua decisione. Simona Ventura, dopo aver chiamato in disparte Domenico, ha trasmesso una clip nella quale Valentina legge le parole scritte per il compagno: "Una settimana fa mi hai fatto una promessa che non sei riuscito a mantenere. Ogni gesto e parole che sento mi ferisce, evidentemente non ti importa. È più forte la voglia di stare con una persona che conosci da poco più di 30 giorni, una persona che dice di non amare i teatrini, ma che non perde occasione per stare dove stai tu. Sei libero di vivere questa esperienza come meglio credi, io non ci sono più".

La reazione di Domenico D'Alterio

Domenio D'Alterio è apparso scosso dalla lettera della fidanzata. "Quando uscirò dalla casa chiarirò tutto, cercherò di recuperare i miei sbagli. Non era mia intenzione arrivare a tutto questo. Da oggi in poi, darò a Benedetta solo il buongiorno. Ognuno fa il suo percorso" ha dichiarato, prima di commentare il suo rifiuto a presentarsi in puntata: "Si è scocciata di fare questi teatrini davanti alle telecamere. È una persona delusa da me, in settimana ho fatto di tutto per allontanarmi da Benedetta. Ma siamo nella stessa casa", ha provato a giustificarsi. Domenico ha chiarito di non volerla perdere e che farà "di tutto per riconquistarla". Così ha concluso:

Abbiamo avuto tanti problemi, pensavo di averci messo una pietra sopra. Io ci sto male, loro sono la mia vita, Valentina e mia figlia sono la mia famiglia. Ho fatto i miei sbagli, chiedo scusa, ma non era mia intenzione creare una situazione del genere.

Valentina non cambia idea: le parole dopo la puntata

Valentina Piscopo, dopo la puntata, ha aggiornato il suo profilo Instagram per replicare a Simona, la madre di Benedetta, che ieri sera è entrata in casa per un confronto con Domenico. Durante il faccia a faccia, la signora ha definito la famiglia di Domenico "sfasciata" a causa dei numerosi e passati tradimenti del concorrente, e non per colpa dell'amicizia con Benedetta. Parole che hanno scatenato una reazione immediata nella compagna del napoletano che ha chiarito, inoltre, di aver preso una decisione definitiva. Ha così replicato in una story pubblicata poche ore fa: