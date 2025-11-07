Domenico torna vicino a Benedetta dopo l’uscita di Valentina dal GF, e lei lo lascia: “Storia finita”

A poche ore dall’uscita di Valentina Piscopo dalla Casa del Grande Fratello, Domenico D’Alterio infrange la promessa di restare lontano da Benedetta Stocchi. I due concorrenti fanno sempre più fatica a staccarsi l’uno dall’altra e dopo l’ennesimo avvicinamento in piscina, la compagna del gieffino ha deciso di lasciarlo: “Metto fine a questa storia”.

Al Grande Fratello potrebbe presto arrivare un’altra busta rossa. Dopo avere comunicato a Mattia Scudieri la decisione della fidanzata Carlotta Vendemmia di lasciarlo – poi smentita dall’interessata – un’altra donna sembra pronta a chiudere la storia d’amore con uno degli inquilini di questa edizione. Si tratta di Valentina Piscopo, compagna di Domenico D’Alterio, che era riuscita a portare scompiglio – dando vita alla lite più animata del reality – semplicemente restando qualche ora nella Casa. Adesso, però, le cose rischiano di cambiare e Valentina, per la prima volta, ha deciso di agire in autonomia e non lasciare al compagno ulteriori appigli per recuperare.

Il nuovo avvicinamento tra Domenico e Benedetta, poi il contatto in piscina

A infastidire Valentina è stato quanto accaduto nelle ultime ore. Prima di abbandonare la Casa, la donna aveva raccomandato al compagno di allontanarsi dalla coinquilina e di evitare gesti che potessero essere fraintesi. Domenico si era detto d’accordo e le aveva promesso che, da quel momento, qualsiasi avvicinamento ambiguo sarebbe cessato. Ma così non è andata e, a poche ore dall’uscita della compagna, i due sono tornati a parlare e scherzare insieme. A irritare Valentina, però, sarebbe stato soprattutto il contatto fisico in piscina: Domenico ha preso sulle spalle Benedetta per giocare alla lotta in acqua, un gesto ritenuto troppo intimo e che l’ha spinta a prendere le distanze dal padre di sua figlia.

La reazione di Valentina Piscopo dopo la promessa infranta da Domenico D’Alterio

Ormai incapace di trattenere la rabbia, Valentina ha perso la pazienza e, via Instagram, ha annunciato di voler mettere la parola fine alla sua relazione. “Il rispetto porta a rispetto. Metto fine alla mia storia”, ha scritto in una story pubblicata sul suo profilo, confermando la decisione di allontanarsi dal compagno, al quale attribuisce una continua e insopportabile mancanza di rispetto. E questa volta la donna sembrerebbe determinata a fare sul serio.