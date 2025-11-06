Il GF comunica a Mattia che la fidanzata Carlotta lo ha lasciato, ma lei smentisce: “Volevo si svegliasse”

Il Grande Fratello ha introdotto nella Casa una busta rossa contenente un messaggio destinato a Mattia Scudieri: una serie di articoli secondo i quali la fidanzata, Carlotta Vendemmia, lo avrebbe lasciato dopo averlo visto avvicinarsi a Grazia Kendi. Ma Carlotta smentisce: “Non l’ho mai lasciato”.

Nuovo potenziale triangolo nella Casa del Grande Fratello. Dopo quello – ormai esaurito – tra Domenico D’Alterio, Benedetta Stocchi e Valentina, gli autori del programma sembrano intenzionati a pungolare un’altra coppia di concorrenti di questa edizione: Mattia Scudieri e Grazia Kendi.

Poche ore fa, il GF ha fatto recapitare nella Casa una busta rossa contenente alcune informazioni da comunicare ai concorrenti “a tempo debito”. Una volta ricevuto il permesso di aprirla, i “casalinghi” hanno scoperto al suo interno la stampa di alcuni articoli di giornale che facevano riferimento a un post pubblicato su Instagram da Carlotta Vendemmia, fidanzata di Mattia.

Il contenuto della busta rossa nella Casa del Grande Fratello

“Carlotta ha lasciato Mattia con un post”, recitavano i titoli degli articoli che il GF ha deciso di far entrare nella Casa, così che i concorrenti venissero a conoscenza di quanto stava accadendo fuori. In questo modo, Scudieri ha scoperto che la compagna avrebbe deciso di prendere le distanze da lui a causa dell’avvicinamento a Grazia, arrivando perfino a lasciarlo con uno scarno messaggio su Instagram.

Le cose, però, non starebbero così. A smentire questa versione è stata proprio la fidanzata del gieffino.

La smentita di Carlotta Vendemmia: il GF prepara il terreno per un nuovo triangolo

Sempre via Instagram, Carlotta ha chiarito di non condividere l’interpretazione data dalla stampa al suo precedente post:

“Quel messaggio non aveva lo scopo di lasciare Mattia”, ha scritto in una nuova storia. “Se mai dovessi prendere decisioni sulla mia relazione, lo farei con Mattia, nel rispetto di entrambi”.

Carlotta, dunque, nega di aver lasciato il fidanzato e spiega che il suo era solo un messaggio per spronarlo a “svegliarsi”. Un chiarimento che, con ogni probabilità, potrà ribadire presto, quando il GF organizzerà l’atteso confronto in diretta tra i due.