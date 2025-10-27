Grazia Kendi su Mattia Scudieri al GF: “Ho una cotta per lui ma è fidanzato”, cosa le ha detto lui

Grazia Kendi nella casa del Grande Fratello ha ammesso di essersi presa “una cotta” per Mattia Scudieri, siciliano che lavora come commesso. Lui, però, è fidanzato con Carlotta che lo guarda da casa: la presenza della giovane frena la Kendi. “Non è colpa mia se ho una cotta per qualcuno, è sbagliata ma non la controllo”.

Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello Grazia Kendi ha ammesso il suo interesse per Mattia Scudieri. La giovane è frenata perché lui fuori ha una fidanzata che lo guarda: si tratta di Carlotta, nominata più volte dal concorrente, che ostacola il proseguimento della loro conoscenza. Ieri sera Grazia ha spiegato a Domenico e Benedetta che intende allontanarlo per non ferire nessuno: "Non è colpa mia se ho una cotta per qualcuno", le parole.

La confessione di Grazia Kendi su Mattia Scudieri

"È una cosa sbagliata ma non la controllo. Sto cercando di evitare anche se non vorrei. Non sono cose che mi piacciono, non voglio passare per quella che non sono e non voglio che quella ragazza a casa pensi "Ma che sta succedendo?". Non mi piace" ha dichiarato Grazia Kendi a Domenico e Benedetta ieri sera. La giovane ha ammesso di essersi invaghita di Mattia Scudieri ma è frenata perché all'esterno, a casa, c'è la fidanzata di lui a guardarli. "Però essendoci un mezzo interesse di base, devo evitarlo il più possibile" ha aggiunto.

Il commento di Mattia Scudieri: "Non mi priverò di niente"

Grazia Kendi e Mattia Scudieri ieri pomeriggio si sono confrontati sul loro rapporto. Senza parlare in maniera chiara e diretta, il giovane ha ammesso di avere rapporti diversi con le ragazze della Casa. Alla sua inquilina ha spiegato: "Tra Benedetta e te c'è differenza di rapporto. Cosa ti aspetti? Ti ho mai messo un muro? Tra noi c'è un rapporto completo rispetto alle altre. Io non penso di essere frenato, mi comporto come mi sento. Oggi, se abbraccio o bacio in fronte a te o a Benedetta, non c'è malizia, è il mio modo di scherzare. Non mi priverò di niente". Grazia lo ha ascoltato in silenzio, pensierosa, poi ha risposto scherzando: "Ho alzato io il muro, non scherzo più con te".

Lui fuori ha una fidanzata, Carlotta

La ragazza a cui fa riferimento Grazia Kendi è Carlotta, giovane fidanzata di Mattia Scudieri. Lui nel video di presentazione realizzato per il programma ha raccontato di vivere una storia d'amore da circa due anni fatta di alti e bassi. "Sono una persona che dimostra amore nel mondo più strano possibile" ha ammesso. L'esperienza al Grande Fratello potrebbe essere il banco di prova per questo amore.