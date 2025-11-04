Al GF Benedetta manda un biglietto a Domenico, Valentina gli dà un ultimatum: “Allontanati da lei o esci con me”

Al Grande Fratello Benedetta Stocchi ha scritto un bigliettino a Domenico D’Alterio mentre era nei tugurio con la compagna Valentina Piscopo. La donna si è prima confrontata con la concorrente: “Non hai rispetto verso di me, potevi evitare”. Poi ha dato un ultimatum al compagno: “O esci con me o ti allontani da lei”.

Continua nella casa del Grande Fratello il ‘triangolo' tra Domenico D'Alterio, Valentina Piscopo e Benedetta Stocchi. Quest'ultima ha mandato un bigliettino al coinquilino mentre si trovava nel tugurio con la compagna e questo gesto ha insinuato ulteriori dubbi sulla natura del loro rapporto. Ecco cosa è successo nella puntata del 3 novembre: il confronto definitivo tra la coppia e il faccia a faccia tra le due donne.

Il bigliettino di Benedetta e Domenico e il faccia a faccia tra le due

Il rapporto tra Domenico e Benedetta è sempre più complesso e ambiguo, soprattutto dopo che la ragazza gli ha mandato un bigliettino proprio mentre lui si trovava nel Tugurio con la compagna. Nel foglietto, che gli ha passato sotto la porta, si legge: "Buonanotte Mico, ho sempre gli stessi pensieri nei tuoi confronti".

Durante la puntata del 3 novembre, Benedetta ha chiarito: "I miei pensieri nei suoi confronti sono sempre quelli, è la persona che ho conosciuto all'inizio e non devo cambiare il mio pensiero dopo questo putiferio". A raggiungerla in Mystery per un confronto è Valentina, compagna di Domenico, che ha un pensiero diverso a riguardo: "Tutto questo teatrino ti piace, il bigliettino potevi evitarlo. Non hai rispetto nei confronti di una donna che lui ha al di fuori. Basta, state lontani". A intervenire anche il diretto interessato, che ha chiesto scusa a entrambe: "La cosa purtroppo è stata costruita da me. Benedetta c'entra poco in questa situazione, sono io quello che ho creato tutto, dovevo allontanarmi da lei. La colpa mia".

Il confronto finale tra Domenico e Valentina: in che rapporti è la coppia

Nella puntata del 3 novembre del Grande Fratello Valentina ha dato a Domenico un ultimatum, prima di lasciare definitivamente la Casa. "Ti voglio chiedere di allontanarti da Benedetta, di iniziare a fare un altro tipo di gioco e pensare a te. Togliti la collana che ti ha regalato", ha spiegato. E ha aggiunto: "O decidi di uscire con me oppure rimani qua ma come ti ho detto. Comportati come si deve". Domenico ha preso la sua decisione: "Mi allontano definitivamente da quella ragazza". La coppia si è scambiata un lungo bacio prima di salutarsi, con la promessa che qualcosa cambierà davvero.