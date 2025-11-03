Mattia vicino a Grazia Kendi al GF, la fidanzata prende le distanze: “Per emergere ha bisogno di creare una storia”

Carlotta Vendemmia ha rotto il silenzio sul rapporto nato nella casa del Grande Fratello tra Grazia Kendi e il fidanzato Mattia Scudieri. La ragazza ha scelto di prendere le distanze: “Non dare maggiore visibilità ad una persona senza carattere che pur di essere visto ed emergere ha bisogno di crearsi la storia”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carlotta Vendemmia ha preso le distanze da Mattia Scudieri al Grande Fratello. Dopo aver visto la vicinanza del fidanzato a Grazia Kendi nella casa più spiata d'Italia, la ragazza ha deciso di fare un passo indietro nel rapporto con il fidanzato. In una storia sui social ha spiegato: "Pur di essere visto ed emergere ha bisogno di crearsi la storia".

In una storia pubblicata su Instagram, Carlotta ha rotto il silenzio sulla vicinanza tra il fidanzato e la coinquilina, scegliendo di fare un passo indietro nel loro rapporto: "Non sono responsabile di comportamenti che non mi appartengono e che non sono causati da me. Il mio silenzio fa parte di me ed è la semplice dimostrazione di non dare maggiore visibilità ad una persona senza carattere che pur di essere visto ed emergere ha bisogno di crearsi la storia". E ha poi precisato: "Nella vita ognuno sceglie chi essere e attira a sé ciò che più lo identifica. Non sono il tipo di persona che fa scenate o teatrini inutili quindi vi consiglio di mangiare i pop corn davanti ad un bel film romantico“.

Nella casa del GF, Grazia ha ammesso fin da subito di provare un certo interesse nei confronti di Mattia, pur facendosi qualche domanda in più visto che lui è fidanzato e preferendo non avvicinarsi troppo: "Non è colpa mia se ho una cotta per qualcuno". Mattia, dal canto suo, aveva spiegato: "Io non penso di essere frenato, mi comporto come mi sento. Oggi, se abbraccio o bacio in fronte a te o a Benedetta, non c'è malizia, è il mio modo di scherzare. Non mi priverò di niente".