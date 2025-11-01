Notte horror al Grande Fratello, urla e tavolini ribaltati: “È uno schifo”, poi la censura della regia

Notte horror al Grande Fratello. La festa di Halloween prevista per i concorrenti del reality show di Canale 5 si è trasformata in un ring. Da un lato Valentina Piscopo e Domenico D’Alterio contro Anita Mazzotta,, dall’altra Simone contro Grazia in un litigio furibondo, che ha portato al ribaltamento di un tavolo e alla censura da parte della regia. Ecco cosa è successo, provvedimenti in arrivo?

Notte horror al Grande Fratello. La festa di Halloween prevista per i concorrenti del reality show di Canale 5 si è trasformata in un ring. Da un lato Valentina Piscopo e Domenico D'Alterio contro Anita Mazzotta, dall'altra Simone contro Grazia in un litigio furibondo, che ha portato al ribaltamento di un tavolo e alla censura da parte della regia. Ecco cosa è successo e chissà se arriveranno provvedimenti da parte del GF, viste le linee comportamentali più restrittive richieste dalla rete.

Anita: "Si sono messi d'accordo", Domenico e Valentina esplodono

La notte di Halloween è stata segnata da un momento di forte tensione: lo scontro tra Valentina Piscopo e Anita Mazzotta.

L’ingresso di Valentina, tornata nella Casa per osservare il comportamento del fidanzato Domenico D’Alterio con Benedetta Stocchi, ha infiammato ulteriormente il clima già teso. Alcuni concorrenti, tra cui Anita, Grazia e Mattia Scudieri, hanno insinuato che la coppia avesse pianificato tutto prima del programma, per attirare l’attenzione del pubblico con un presunto triangolo amoroso.

Anita non ha avuto esitazioni nel dirlo apertamente: “Secondo me è tutto preparato. Lei entra, esce e poi ritorna. Sembra tutto studiato a tavolino”. Venuta a sapere di queste accuse, Valentina ha perso la calma e ha affrontato prima Domenico e poi direttamente Anita: “I tuoi amici pensano che abbiamo recitato una parte. Tu, che sei stata fuori undici giorni, hai visto tutto quello che si diceva su di noi. Sei falsa, imbecille, ma chi pensi di prendere in giro?”. A peggiorare la situazione è stato l’intervento di Domenico, che ha difeso con veemenza la sua fidanzata: “Avete davvero creduto che ci fossimo messi d’accordo per fare hype? Ma vi rendete conto? Io non potrei mai giocare con i miei sentimenti! Vergognatevi!”.

Simone confessa un interesse per Anita, poi la lite con Grazia

Nel cuore della notte, mentre nella casa si consumava un altro attrito, Simone De Bianchi si è lasciato andare a un lungo sfogo, durante il quale ha ammesso di provare un certo interesse per Anita Mazzotta: “Io potrei uscire anche domani, tanto le risposte che cercavo le ho trovate. Qui dentro mi interessa Anita, ma a lei piace Jonas e a lui interessa lei. Mi è bastato uno sguardo per capirlo”.

La situazione si è però rapidamente surriscaldata. Dopo le sue parole, De Bianchi è stato protagonista di un acceso scontro con Grazia Kendi. Tutto è nato dalle parole di Grazia nei confronti di Domenico D’Alterio e Valentina Piscopo, accusati di essersi messi d’accordo per creare dinamiche finte all’interno del reality. La discussione è degenerata in pochi minuti. In un momento di ira, la concorrente ha urlato contro Simone: “Sei ossessionato, non pensi ad altro! E sai una cosa? Di quello che pensi tu e tua madre non mi importa proprio nulla!”.

Simone perde il controllo e ribalta un tavolo, poi la censura

Il culmine della serata è arrivato poco dopo. In preda alla rabbia, Simone ha improvvisamente ribaltato un tavolino in giardino, lasciando tutti senza parole. Omer Elomari è intervenuto immediatamente, rimproverandolo duramente: “Ma che stai facendo? Ti rendi conto? È da un’ora che dici assurdità e ora ti metti pure a rovesciare i tavoli?”. Solo Jonas Pepe ha tentato di prendere le difese dell’amico, spiegando che il gesto era frutto della tensione del momento: “Era esasperato, Grazia non lo lasciava parlare e lui ha perso la pazienza. Tutto qui". Il concorrente dopo si è scusato con gli amici e si è detto pronto a prendersi le responsabilità delle sue azioni.

La regia del Grande Fratello intanto aveva censurato il momento e si era spostata nelle camere da letto. "È uno schifo quello che stiamo mostrando, basta", ha urlato la mamma pugliese di questa edizione, Donatella, che ha chiesto a tutti di darsi una calmata e ripristinare un clima più rispettoso per il pubblico.