Sonia Bruganelli ad Anita al GF: “Attacchi Valentina, ma anche tu hai visto i social prima di rientrare in Casa”

Valentina, la fidanzata di Domenico, nella puntata del Grande Fratello di stasera ha varcato nuovamente la porta rossa per confrontarsi con le ragazze della Casa. Prima che andasse via, si era resa protagonista della lite che ha scosso gli equilibri tra i concorrenti: lo scontro è nato quando Rasha e Anita hanno insinuato che la donna avesse sfruttato la vicenda con il fidanzato per entrare a far parte del reality. In salotto questa sera si è riacceso lo scontro tra donne: a intervenire e prendere le difese di Valentina, l'opinionista Sonia Bruganelli.

Le parole di Valentina contro Benedetta, Rasha e Anita

Valentina è stata una furia contro le ragazze della casa. Una volta entrata in salotto, si è scagliata contro Benedetta e Rasha. "A Benedetta, una famiglia fuori già l'hai rovinata, alla mia non te lo permetto. Non permetto a nessuno di rovinarla. Rasha, hai organizzato il teatrino con Omer, butta la corona che non sei nessuno. Sei maligna dentro, non giudicarmi. Hai il marcio dentro, tutti fuori hanno gli scheletri nell'armadio. Tu pensa ai tuoi", ha dichiarato alzando la voce.

A prendere parola è stata Rasha che ha accusato la fidanzata di Domenico di aver provocato Omer, atteggiamento che le ha dato fastidio: "Hai provocato Omer, cercavi anche Jonas. A me di te e della tua vita non frega niente. Una donna che entra qui, vuole tutelare la famiglia, l'abbiamo accolta e sono stata la prima a difenderla. Ma chi ti conosce? Hai messo tu i tuoi problemi in piazza. Mi sono arrabbiata quando tu per fare ingelosire Domenico, hai usato Omer". Nella discussione si è inserita anche Anita, una delle prime a sostenere la poca credibilità di Valentina che, secondo lei, avrebbe sollevato il caso con il fidanzato solo per entrare nella casa. Quando Valentina le ha dichiarato "Tu hai dubbi su di me perché fuori hai letto tutto", Anita ha risposto: "Ti chiedo scusa per i miei modi, ho chiesto scusa a Domenico. Il dubbio su di te c'è comunque. Quando sono uscita avevo cose più importanti da fare che leggere le cose sui social. Avevo problemi più grandi. Il dubbio su di te è lecito", le parole.

Sonia Bruganelli ad Anita: "Vale per te quello che dici su Valentina"

Nello scontro si è inserita Sonia Bruganelli che dallo studio si è rivolta ad Anita con queste parole: "Comprendo e sono stata la prima a dire che avevi il diritto di rientrare in casa, avevi una cosa importante, terribile e mi dispiace. Ma quando rientri, vale per te quello che dici su Valentina. Valentina può pensare che tu in qualche modo hai visto delle cose (sui social, ndr) e ti sei mossa, l'ho pensato anche io per alcuni atteggiamenti con Jonas". L'opinionista del reality si è poi rivolta a Rasha, commentando: "Tu hai detto a Omer "Vai e vediamo cosa fa". Non hai fatto niente per toglierla. O giochi o fai quella a cui da fastidio, altrimenti non ti capiamo".