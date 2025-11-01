Valentina, compagna di Domenico, lascia il GF a 48 ore dall’ingresso: “Hanno fatto branco contro di me”

Valentina Piscopo ha lasciato il Grande Fratello a circa 48 ore dal suo ingresso nella Casa. Dopo la lite con i coinquilini di Domenico D’Alterio – il primo vero momento di tensione di questa edizione – la donna ha deciso di abbandonare il gioco. Una volta tornata alla sua vita, però, ha attaccato sui social chi, a suo dire, avrebbe reso impossibile la sua permanenza nella Casa.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Valentina Piscopo ha lasciato il Grande Fratello dopo appena 48 ore dal suo ingresso nella Casa. La produzione – benché quello scatenato dal suo arrivo fosse stato il primo vero momento di tensione di questa edizione – ha deciso di farla uscire senza nemmeno attendere la puntata di lunedì prossimo che avrebbe consentito al gruppo di affrontare in diretta la lite che aveva movimentato la Casa. A dimostrarlo è il messaggio pubblicato su Instagram poche ore fa, che conferma come la donna sia tornata alla vita reale molto prima del previsto.

Valentina Piscopo attacca i concorrenti del Grande Fratello

“Hanno fatto branco contro di me. Non sono mai stata una concorrente, né volevo esserlo”, ha scritto Valentina Piscopo su Instagram dopo aver abbandonato il reality. Dopo la lite della scorsa notte – che avrebbe potuto offrire agli autori del programma uno spunto narrativo importante – la donna ha varcato nuovamente la porta rossa prima ancora che le tensioni si placassero. Sui social, Valentina ha respinto le accuse di essere entrata nella Casa per ottenere visibilità televisiva, spiegando di aver accettato di partecipare solo per avere un confronto con il compagno Domenico, padre di sua figlia, dopo l’avvicinamento giudicato eccessivo con la coinquilina Benedetta Stocchi. Ma Piscopo è stata costretta a lasciare il gioco prima di ricevere le risposte che cercava.

Che coca c’entra Valentina Piscopo con la lite nella Casa del GF

L’ingresso di Valentina è stato all’origine della lite che ha scosso gli equilibri tra i concorrenti. L’acceso confronto – degenerato tra urla, pianti e tavoli rovesciati – è nato quando Rasha Younes e Anita Mazzotta hanno insinuato che la donna avesse sfruttato la vicenda con Domenico per entrare nella Casa. Alcuni partecipanti si sono spinti perfino ad affermare che i due avessero pianificato tutto dall’esterno per partecipare insieme al reality. Accuse che hanno fatto esplodere la tensione e che, di fatto, hanno portato all’uscita anticipata di Valentina Piscopo.