Al GF la madre di Benedetta attacca Domenico: “Fai passare mia figlia come la sfasciafamiglie”

Duro scontro nella puntata del Grande Fratello del 10 novembre tra Simona, madre di Benedetta, e Domenico, rimproverato di atteggiamenti poco limpidi. Ma lui non ci sta: “Io non ho mai mancato di rispetto a sua figlia”. Poco dopo Ventura gli rivelerà che la moglie ha deciso di lasciarlo.

Nell'amicizia profonda tra Domenico e Benedetta al Grande Fratello c'è chi ci vede malizia, in particolare la madre di lei, che ha deciso di entrare in casa per parlare con Domenico e fare chiarezza sul suo comportamento. Simona è arrabbiata per il modo in cui sua figlia viene vista all'esterno, ovvero come chi si intrometterebbe in una relazione matrimoniale, quella di Domenico, che con sua moglie Valentina ha anche una figlia.

L'incontro tra Simona e Domenico

All'inizio della puntata del 10 novembre, Simona Ventura apre proprio con il videomessaggio della madre di Benedetta per Domenico: "Sono la mamma della sfasciafamiglie, come la definiscono. Non mi sei mai piaciuto. Stai ferendo due famiglie: da una parte la tua, con una moglie e una figlia che ti aspettano a casa. Dall'altra c'è Benedetta, una ragazza di 24 anni, pura, che crede ancora nell'amicizia. La stai mettendo in cattiva luce davanti a tutta Italia, stai giocando con i suoi sentimenti. Crede che la gente sia scema? Tira fuori gli attributi, mostra a tutti l'uomo chedovresti essere".

Domenico si difende dalle accuse

Ventura non dà a Domenico il tempo di rispondere, perché la madre di Benedetta entra direttamente in casa e così può parlare direttamente a lei: "Mi dispiace per tutto questo, ma ripeto per l'ennesima volta che tra noi c'è sempre stata solo un'amicizia, lo dico con onestà. mi dispiace molto per quel che pensa la mamma, per l'ennesima volta è passato un messaggio che io non avrei mai voluto passasse".

Valentina lascia suo marito Domenico

Lei continua a non accogliere la versione di lui: "Benedetta è passata come una poco di buono, dici che ti dispiace mai hai continuato. Ci continui a giocare, ma perché lo fai?". A questo punto Domenico cambia atteggiamento e si ribella a questa versione dei fatti: "E cosa dovrei fare, mettermi in un angolo e non considerarla?". "Se le vuoi bene potresti rispettarla", la risposta secca di lei, che continua a difendere la figlia: "Benedetta fuori non ha nessuno, se tu pensi che la cosa sia pura alzo le mani, però ti prego di avere chiarezza." Ma Domenico non ci sta: "Io non ho mai infangato vostra figlia, ho sempre detto che buona parte di quello che è accaduto è colpa mia. Si è creato un rapporto puro, ma mi dispiace per il messaggio che è arrivato fuori". Un confronto che si chiude con un nulla di fatto, pochi minuti prima che a Domenico venga rivelata la decisione di sua moglie di lasciarlo.