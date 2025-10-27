Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello perché al reality di Canale 5 serviva “un’opinionista”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per la seconda volta consecutiva Sonia Bruganelli si accomoderà sulla poltrona del Grande Fratello in veste di opinionista. Nella serata di lunedì 27 ottobre, infatti, l'imprenditrice affiancherà nuovamente Simona Ventura, sedendosi accanto agli altri opinionisti: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Se la prima ospitata sembrava fosse legata all'uscita del suo libro, stavolta il nuovo invito, non solo è voluto, ma è la dimostrazione del fatto che la sua presenza ha riscosso un consenso a cui Mediaset non ha voluto rinunciare, nel tentativo di risollevare un programma un po' piatto.

La verve dell'opinionista Sonia Bruganelli l'ha sempre avuta, non le è mai mancato il piglio per commentare in maniera puntuale e talvolta anche spigolosa, gli atteggiamenti dei concorrenti nella Casa più spiata d'Italia, cercando sempre di dare un'interpretazione non banale di quanto si stesse consumando tra le mura di Cinecittà. Le sue stilettate sono state memorabili perché, in fin dei conti, il ruolo dell'opinionista richiede proprio questo: dire ciò che si pensa, analizzando il contesto, senza preoccuparsi del fatto che qualcosa possa essere "troppo forte". Bruganelli, questo aspetto, lo ha capito fin da subito, ed è stato il suo passepartout sul piccolo schermo. E sarà anche per questo che dai piani alti del Biscione avranno tentato la sua carta per mettere un po' di brio ad un programma che, con tutta la volontà di Simona Ventura sempre bravissima e sul pezzo, non riesce a trovare una strada capace di far alzare gli ascolti, decisamente più statici di quanto ci si sarebbe aspettati. La presenza di Bruganelli in studio non è certo una forma di cortesia nei confronti dell'imprenditrice che, magari, necessitava di un impegno del lunedì sera, ma un chiaro segnale, un incentivo a spostarsi da qualsiasi altra rete su Canale 5, sapendo che con l'imprenditrice il dibattito è assicurato.

Il suo ritorno su Canale 5, infatti, non è passato inosservato, soprattutto sui social dove i messaggi in cui si rimpiangevano le sue annate in studio accanto ad Alfonso Signorini, sono stati frequenti. Eppure, era stata proprio lei a dire che al Grande Fratello, come all'Isola dei Famosi -dove ha ricoperto lo stesso ruolo- non ci avrebbe messo piede almeno per un po': "Credo di aver esaurito il mio tempo per commentare i reality" aveva detto a giugno 2024, prima di prendere parte all'edizione di Ballando con le stelle. Ma, ancor prima di questo passaggio, Bruganelli aveva accettato ben volentieri l'ospitata da Alberto Matano a La Vita in diretta, l'anno in cui Pier Silvio Berlusconi aveva deciso di liberare Mediaset dal trash e, quindi, tutti i programmi tacciati di essere il ricettacolo di una certa tv dovevano essere ripuliti, alleggeriti da certi barocchismi che avevano reso Canale 5 una rete non più conforme ai piani dell'editore. Ragion per cui, nel 2023, Bruganelli lasciò la poltrona che poi è stata occupata dalla ben più compita Cesara Buonamici, per ben due anni di seguito. Fu proprio quell'anno che in un'intervista dichiarò che se l'avessero voluta di nuovo, avrebbero dovuto offrirle non pochi soldi.

Qualcosa, però, deve essere cambiato, perché Bruganelli su quella poltrona è tornata a sedersi ed evidentemente, si trova anche bene. Il Grande Fratello nip commentato da tre ex concorrenti, si pensava potesse essere la scelta giusta per rendere il programma più accattivante e nuovo, ma nemmeno Floriana Secondi finora, da cui ci si sarebbe potuti aspettare qualche stoccata interessante vista la sua proverbiale schiettezza, sembra essersi ammansita, nonostante qualche sgridata qua e là. Cristina Plevani, vincitrice del primo GF della storia in Italia, più volte definita una stratega anche all'Isola, non si è distinta per considerazioni ficcanti e, anzi, quello che sembrava il più bonario di tutti, alla fine è colui che si è sbilanciato di più, ovvero Ascanio che, infatti, non ha lesinato nel commentare e bacchettare, con eleganza, quando richiesto. Nel frattempo, però, c'è da capire come gestire due donne al centro dello show: Simona Ventura e Bruganelli stessa che, infatti, è talmente entrata nella parte, da scavalcare ogni tanto la conduttrice che, però, non si lascia certo rubare la scena. Almeno per ora.