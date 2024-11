video suggerito

Alberto Matano bacchetta Sonia Bruganelli: “Le tue parole a Belve ingenerose nei confronti di chi lavora qui” Sonia Bruganelli si è esibita a Ballando con le stelle, ma dopo la sua performance non sono mancati riferimenti a quanto dichiarato dall’imprenditrice a Belve e diffuso dalle anticipazioni della trasmissione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

140 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 30 novembre, durante il ripescaggio, anche Sonia Bruganelli ha avuto modo di ballare, ma anche in questa occasione non sono mancati motivi di discussione, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate dall'imprenditrice a Francesca Fagnani, durante la registrazione di Belve. Tra Alberto Matano e Selvaggia Lucarelli non hanno avuto remore nel rimproverare la concorrente.

Le parole di Sonia Bruganelli

Prima di assistere alla performance che avrebbe potuto portare Sonia Bruganelli a rientrare tra i concorrenti di Ballando con le stelle, non potevano mancare alcune clip esplicative in cui l'imprenditrice parla delle difficoltà che hanno accompagnato il suo percorso:

Sapevo che sarebbe stato un percorso emotivo, ma non immaginavo così tanto. Pensavo che avrei in qualche modo gestito con più leggerezza, poi molte volte mi partiva l'embolo. Il mio percorso di crescita dal punto di vista del ballo su cinque giurati interessava solo ad uno, forse due. Gli altri non avevano alcun tipo di interesse.

Brugenalli ha poi continuato, lanciando una frecciata nemmeno troppo velata alla giuria: "Noi abbiamo un obiettivo, ma per chi sta dall'altra parte essere sempre interessante, tagliente, la necessità di rimanere impressi, lo capisco, perché l'ho fatto anche io e la cosa peggiore è essere trasparente, vuoi che quello che dici si noti".

Leggi anche Angelo Madonia fuori da Ballando con le stelle fa il tifo per la compagna Sonia Bruganelli

Alberto Matano e la strigliata a Sonia Bruganelli

Il primo a prendere parola, su richiesta di Milly Carlucci, è Alberto Matano, che dopo aver fatto i complimenti a Sonia Bruganelli per aver continuato a ballare in queste settimane, nonostante l'infortunio alle costole che l'ha costretta a ballare con un corpetto, a volte ignorando il dolore, non si è trattenuto dal commentare anche altro. "Come tutti ho visto le anticipazioni di Belve, dove sarai ospite" dice il giornalista che continua:

Ti voglio dire una cosa, capisco benissimo che si possa avere un atteggiamento di non condivisione, di ribellione nei confronti della giuria, però mettere in dubbio quello che noi facciamo e soprattutto dire cose non vere, perché mi sono fatto dare i dati, sono pubblici e si possono verificare e hai ballato quanto gli altri, a volte anche di più, non mi è piaciuto e lo trovo ingeneroso nei confronti di noi che lavoriamo qui.

Bruganelli ha così risposto: "Il mio percorso qui a Ballando credo abbia avuto un senso, purtroppo non sono riuscita a far fronte, non avevo grandi armi fisiche ed è diventato verbale. Però credo per essere onesti intellettualmente, io credo che il grosso della mia partecipazione qui, è stato su uno scontro verbale".

Il confronto con Selvaggia Lucarelli

È Selvaggia Lucarelli, quindi, a prendere parola e a commentare non solo la performance di ballo, ma anche quanto detto da Sonia Bruganelli e diffuso nelle ore prima della trasmissione:

Ti sei lamentata del minutaggio. Se anche fosse vero, che non lo è, secondo te ti tolgono 20 secondi dal ballo? Questa trasmissione dura cinque ore, non ci mandano mai a casa. La mia sensazione è che ti piace tantissimo dichiarare guerra, solo che le armi devi saperle maneggiare, ho l'impressione che tu poi debba subire il rinculo.

Bruganelli ribatte: "Non voglio usare le armi, nel momento in cui mi sono messo da questa parte, ho smesso di usarle. Il rinculo forse non tocca a me". La giornalista, quindi, riprende la parola e dice: "Trovo inelegante che Madonia posti la card della sua compagna, dopo aver fatto un percorso con Federica Pellegrini, se avevamo il dubbio che ci fosse qualcosa di non elegante, adesso ne abbiamo la conferma". Sonia, quindi: "Che bisogno c'era di dire questa cosa? È già accaduto tanto, mi sembra davvero fuori luogo questa cosa". A chiudere la querelle è Zazzaroni che dice: "Sei quella che ha ballato meglio finora, però quest'anno il successo di Ballando deriva dalla qualità del ballo e non dalle polemiche".