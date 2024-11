video suggerito

Angelo Madonia fuori da Ballando con le stelle fa il tifo per la compagna Sonia Bruganelli Angelo Madonia non perde occasione di supportare la sua compagna, Sonia Bruganelli, che nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 30 novembre, si gioca il ripescaggio. Un gesto che ha ancora più risonanza dopo il suo allontanamento dalla trasmissione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Angelo Madonia è ormai fuori da Ballando con le stelle, ma questo non gli impedisce di manifestare il suo appoggio nei confronti della sua compagna, Sonia Bruganelli, che nella puntata di sabato 30 novembre, si gioca il ripescaggio. Nessuna menzione, invece, per Federica Pellegrini che, d'altra parte, si è trovata senza maestro proprio come conseguenza delle divergenze, professionali e private del ballerino.

Il supporto di Angelo Madonia a Sonia Bruganelli

Una semplice condivisione tra le sue storie su Instagram, un post che ricordi ai suoi followers di votare per Sonia Bruganelli e Carlo Aloia al momento del ripescaggio, che quindi a seguito della loro esibizione potrebbero rientrare in gara dopo essere stati eliminati nelle scorse puntate. Angelo Madonia è così che supporta la sua compagna, sebbene sia stato allontanato dal programma, anche per questioni riguardanti il suo privato. Come dichiarato da lui stesso in un'intervista i battibecchi e i riferimenti a Bruganelli lo hanno infastidito:

Se uno sta vivendo un periodo di innamoramento e anche di difficoltà, non importa se la persona che ami sia presente vicino a te. È comunque nei tuoi pensieri. La responsabilità è solo mia. Non tutte le ciambelle vengono col buco. Mi sono fermato alla nona puntata per il mio essere sanguigno, ho detto quello che sentivo.

Sonia Bruganelli contro Ballando

Intanto sono state diffuse le anticipazioni della prossima puntata di Belve, su Rai2, dove sarà ospite Sonia Bruganelli che non ha avuto remore nel dire la sua in merito alla partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci. L'imprenditrice ha sottolineato come l'interesse mostrato dalla giuria verso le sue performance non fosse al pari di quello mostrato per il suo privato:

Quello che io dicevo o facevo era relativo. Interessava solo creare hype intorno alle polemiche. Non mi prendo nessun merito ma quest'anno hanno funzionato più del solito. Sono stata il personaggio polemico di quest'anno.