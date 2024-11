video suggerito

Anticipazioni Belve, Sonia Bruganelli: “A Ballando sono stata usata come personaggio polemico per fare hype” Sonia Bruganelli, ospite a Belve, ha rivelato che a ‘Ballando con le stelle’ si è sentita usata “come personaggio polemico”. L’opinionista, poi, ha sottolineato come le polemiche innescate in trasmissione abbiano contribuito al successo del dance show di Milly Carlucci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

In onda martedì 3 dicembre la terza puntata di Belve, programma di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, che vede Sonia Bruganelli tra gli ospiti. Nel corso della puntata l'opinionista ha parlato della sua esperienza a Ballando con le stelle e delle polemiche che spesso l'hanno vista protagonista durante il dance show di Milly Carlucci.

Sonia Bruganelli: "Le polemiche a Ballando con le stelle sono costruite"

Sonia Bruganelli ha condiviso con Francesca Fagnani una riflessione sulla sua partecipazione a Ballando con le stelle. L'opinionista ha chiarito che inizialmente era convinta che alle persone interessasse il suo miglioramento nel ballo: "Però poi è successo che mi sono resa conto che le mie coreografie duravano cinquanta secondi e quelle degli altri un minuto e trenta. Il botta e risposta con la giuria, invece, durava un sacco. Mi sono detta ‘non è che come ballo interessi meno?' Ed era così". La conduttrice ha quindi chiesto se pensasse che la dinamica fosse stata costruita a tavolino. "Certo, è ovvio. Lo sottoscrivo" ha replicato Bruganelli.

Sonia Bruganelli: "Sono stata usata come personaggio polemico"

Francesca Fagnani ha menzionato le critiche rivolte a Bruganelli, in particolare quella legata al fatto che, dato che come opinionista è sempre stata tagliente, sarebbe dovuta essere in grado di sostenere questo ruolo anche nelle sue successive apparizioni tv. "Se io mi metto lì e ballo quando mi alzi la paletta faccio come un kamikaze e faccio l'antipatica – ha ammesso Bruganelli – Quello che io dicevo o facevo era relativo. Interessava solo creare hype intorno alle polemiche. Non mi prendo nessun merito ma quest'anno hanno funzionato più del solito". Ha poi aggiunto: "Voglio dire che ero il personaggio polemico di quest'anno. Ogni anno ce n'è uno e questa volta ero io". Alla domanda di Fagnani se quella nel dance show sia stata un'esperienza bella, ha tentennato: "Insomma".