Sonia Bruganelli tace sul Grande Fratello e passa in Rai, mentre i fan le scrivono “Ci manchi” Durante la puntata i fan di Sonia Bruganelli si sono espressi a suon di nostalgia per l’ex opinionista. Lei però non si sbilancia e lascia sotto silenzio l’intero capitolo Grande Fratello, limitandosi a postare i messaggi dei fan. Intanto debutta a La Vita in Diretta da Alberto Matano.

A cura di Giulia Turco

L’assenza di Sonia Bruganelli in studio al Grande Fratello non è passata indifferente al pubblico. Al di là dei gusti e delle opinioni personali, – sicuramente è presto per passare già alle valutazioni del nuovo ruolo da opinionista per Cesara Buonamici – quel che è certo è che il programma ha imposto un cambio di registro notevole, non solo nella Casa.

Il silenzio di Sonia Bruganelli su Signorini e Buonamici

Non sono mancate sui social, durante la diretta della prima serata, le prese di posizione da parte dei fan di Sonia Bruganelli, che si sono scatenati a suon di nostalgia per rimarcare la sua assenza. Sui suoi profili l’ex opinionista non si è espressa a riguardo e, anche quando ne avrebbe avuto l’occasione, non ha speso parole di incoraggiamento per la giornalista che ha preso il suo posto. Ospite a Verissimo si è limitata a parlare della sua storia sentimentale e della vita privata dopo l’annuncio della separazione da Bonolis, ma nessun riferimento ai progetti professionali. Sui social ha condiviso il post di una fandom che ha sottolineato la sua mancanza, ma per il resto ha mantenuto il totale silenzio sul capitoso Grande Fratello.

Il debutto su Rai 1 da Alberto Matano

Nel frattempo però è chiaro che Bruganelli si stia aprendo nuovi orizzonti professionali. Se da un lato continua a lavorare con la società di casting per i programmi dell’ex marito (quest’estate hanno portato avanti le selezioni per Ciao Darwin), dall’altro ha aperto le porte all’orizzonte Rai. Per la prima volta infatti è stata ospite da Alberto Matano, in studio a La Vita in diretta, iniziato con la nuova stagione proprio lunedì 11 settembre, data di esordio del GF in prima serata. “Felice di essere ospite per la prima volta di Alberto Matano”, ha fatto sapere lei con un post. In studio, Bruganelli è tornata a parlare del rapporto con Paolo Bonolis, ma ha anche commentato alcuni temi di attualità. Il padrone di casa ha fatto sapere al pubblico che la sua presenza sarà ricorrente, nel corso della stagione, un chiaro segnale secondo alcuni che Bruganelli abbia già trovato una nuova casa televisiva.