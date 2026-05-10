Elena Santarelli vicina alle mamme in ospedale, tra loro anche Sonia Bruganelli con la figlia Silvia

Nel giorno della Festa della mamma 2026, Elena Santarelli celebra tutte le madri costrette a trascorrere il loro tempo in ospedale, per curare i propri figli oppure per se stesse. Da anni vicina ai reparti oncologici pediatrici d’Italia, la showgirl non ha voluto lasciare questo mondo tanto delicato, soprattutto dopo la guarigione del figlio Giacomo dalla malattia di cui si era ammalato diversi anni fa. Oltre a occuparsi di volontariato e di raccolte fondi da destinare alla ricerca, Santarelli frequenta attivamente le corsie degli ospedali pediatrici, ed è proprio da questo luogo che ha voluto celebrare la giornata dedicata a tutte le mamme del mondo, rivolgendo loro un pensiero pubblico e offrendo sostegno e, soprattutto, la sua incrollabile presenza.

“Questa mattina è stata più dura del solito”, ha scritto Santarelli, postando alcune foto e video scattati in ospedale, “Una di queste mamme, dal centro Italia, ha il suo bambino con autismo e leucemia linfoblastica acuta, una figlia a casa di 14 anni con una malformazione rara che non può stare mai, e dico mai, senza assistenza. Davanti alla sua storia, sono crollata”.

Santarelli ha poi allargato lo sguardo a tutte le altre mamme incontrate nel corso degli ultimi anni, donne dalla forza straordinaria, spesso diventate nel tempo anche amiche, che cerca di sostenere in ogni modo possibile. “Voi oggi dovete essere celebrate”, ha scritto la showgirl, rivelando poi che tra queste “super mamme” in ospedale insieme ai loro figli c’è anche Sonia Bruganelli, ricoverata insieme alla giovane Silvia.

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È proprio alla figlia maggiore, nata con una patologia cardiaca che l’ha costretta a subire un delicato intervento chirurgico quando aveva appena pochi giorni di vita, che Bruganelli ha voluto rivolgere un pensiero, postando su Instagram una foto scattata in ospedale. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha dedicato parole intense alla bambina proprio nel giorno della Festa della mamma: “Sono la tua mamma ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita. Ti amo follemente, Silvia, piccola grande guerriera. Che onore essere la tua mamma”.