Ascolti tv 15 maggio: vince il GF Vip 2026 (17.6%), MilleunaCover Sanremo fa il 12.8%

Nella serata di venerdì 15 maggio, il palinsesto televisivo ha offerto al pubblico programmi di approfondimento, fiction, film e intrattenimento. Su Rai1 è andato in onda Milleunacover Sanremo, che si è fermato al 12.8% di share, restando dietro alla concorrenza di Canale 5. Su Mediaset, infatti, spazio alla semifinale del Grande Fratello Vip 2026 (17.6%). Nell'access prime time, come sempre, continua la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Tutti i dati Auditel di ieri sera.

Il Grande Fratello Vip vince contro Milleunacover Sanremo

La prima serata di venerdì 15 maggio ha lasciato spazio alla musica con Milleunacover Sanremo, altro show legato al Festival della canzone italiana condotto da Carlo Conti: ha intrattenuto 1.850.000 spettatori pari al 12.8% di share. Vince la sfida degli ascolti Canale 5 con il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi che, ormai, è arrivato alla semifinale interessando 2.058.000 spettatori con uno share del 17.6%. Si tratta di un risultato che supera sia la semifinale di Simona Ventura (15,3%), sia l'ultima di Alfonso Signorini (16,8%).

Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna

Nell'access prime time, in onda come sempre i due programmi più amati della televisione italiana. Su Rai 1, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino vince contro la concorrenza: è stato seguito da 4.345.000 spettatori (21.4%). Canale 5 con La ruota della fortuna di Gerry Scotti si stacca di poco con 4.345.000 spettatori (pari al 21.4%).

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. SuRai 2 è andato in onda Ore 14 Sera condotto da Milo Infante: 1.071.000 spettatori pari all’8.5%. Su Italia1 The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro è stata la scelta di 842.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 il film Un colpo di fortuna è stato visto da 635.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Quarto Grado registra 946.000 spettatori (7.5%). Su La7 Propaganda Live ha raggiunto 815.000 spettatori e il 6.1%. La sfida tra Sinner-Medvedev è stata sospesa per pioggia. Sul Nove Fratelli di Crozza segna 895.000 spettatori con il 5%.