Carlo Conti fa una sorpresa a Sal Da Vinci prima della finale di Eurovision: “Lo devo a te se sono qui”

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La finale dell'Eurovision 2026 su Rai1 vedrà anche l'esibizione di Sal Da Vinci con la sua Per sempre sì e prima della performance il cantante riceve l'incoraggiamento da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, conduttori per l'Italia della kermesse. L'artista, però, riceve anche una sorpresa molto speciale.

La sorpresa di Carlo Conti a Sal Da Vinci

Visibilmente emozionato Sal Da Vinci si prepara per l'ultima volta in cui salirà sul palco dell'arena viennese. "Stasera si fa sul serio" dice a Gabriele Corsi che gli chiede che emozioni prova a poche ore dal debutto. Per ricevere il giusto incoraggiamento, però, ci vorrebbe la voce di qualcuno di familiare, ed è così che Gabriele Corsi annuncia: "Guarda un po' chi c'è qui per te" e mostrandogli il telefono è in corso una videochiamata con Carlo Conti, dalla sua solita tavernetta toscana. L'ex direttore artistico di Sanremo, col suo solito umorismo si rivolge al cantante dicendo: "Sono davanti alla tv a fare il tifo per te. Mi raccomando, tieni alto il tuo nome. Vinci". Sal lo ringrazia: "Lo devo a te se sono qui. Sei stato tu a scegliermi dopo anni che mancavo dal palco del Festival".

Come ha più volte raccontato, infatti, Sal Da Vinci aveva già proposto un altro brano a Carlo Conti nel festival che il conduttore aveva diretto lo scorso anno, canzone che non fu scelta, a cui poi è seguito il successo di Rossetto e Caffè. L'artista napoletano ha ammesso in più occasioni che non avrebbe potuto competere con quel brano, cosa che invece è riuscito a fare con Per sempre sì. La canzone, infatti, complice anche la coreografia di Marcello Sacchetta diventata virale, è riuscito a conquistare la vetta di Sanremo 2026. Anche sul palco dell'Eurovision la gestualità che accompagna il ritornello della canzone ha fatto faville, nonostante il coreografo nonché ballerino l'abbia arricchita per adeguarla in una delle competizioni musicali più spettacolari di sempre.