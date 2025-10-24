Simona Ventura commenta l’uscita di Donatella Mercoledisanto dal GF, le parole della conduttrice

Simona Ventura ha commentato su Instagram la notizia dell’uscita di Donatella Mercoledìsanto dalla casa del Grande Fratello per “motivi personali”. Al momento non si hanno ulteriori dettagli e non si sa quando la concorrente rientrerà in gioco. Ecco cosa ha scritto la conduttrice.

Donatella Mercoledisanto è stata la terza concorrente a lasciare la Casa del Grande Fratello. Nelle scorse settimane già Anita Mazzotta e Francesca Carrara avevano temporaneamente abbandonato il gioco ed erano rientrate con tempi di versi. La prima aveva passato alcuni giorni lontana dalle telecamere in seguito alla morte della mamma, decidendo poi di rimettersi in gioco, mentre la seconda era uscita "motivi personali" soltanto poche ore.

Al momento, per quanto riguarda Donatella, non si hanno ulteriori dettagli sulla sua scelta e ad oggi non risulta ancora rientrata.Tra le sue storie Instagram, a poche ore dall'annuncio ufficiale del Grande Fratello, arriva la reazione di Simona Ventura. La conduttrice ha ricondiviso il post con cui veniva data la notizia al pubblico e ha commentati: "Forza Donatella". Un messaggio che non fa chiarezza sulle condizioni precise dell'uscita della concorrente, ma che lascia pensare possa trattarsi di un temporaneo problema di salute o magari di famiglia. Il GF ha però chiarito che si tratta di una uscita momentanea e non definitiva dal gioco, ribadendo "motivi personali".

Nel corso delle ultime settimane, Donatella ha conquistato inquilini e concorrenti con la sua energia e ironia. Ha 46 anni, vive a Bari, è una casalinga e ha reso la capacità di far divertire gli altri un suo punto di forza e tratto distintivo. Da 30 anni è sposata con il suo unico grande amore ed è madre di due figli.

La concorrente era presente nell'ultima puntata in diretta di lunedì 20 ottobre, in prima serata su Canale5, dove era intervenuta riguardo alcune dinamiche delle scorse settimane. Simona Ventura, ad esempio, le aveva chiesto se ci fosse qualche problema tra lei e il concorrente Francesco Rana, a sua volta pugliese, dal momento che sembra sia piuttosto fredda e distaccata. La diretta interessata aveva chiarito di non avere nessuna antipatia nei suoi confronti, anzi, di stimarlo come persona.