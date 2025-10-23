Donatella Mercoledisanto ha lasciato la Casa del Grande Fratello: il motivo dell’uscita

Donatella Mercoledisanto, concorrente del Grande Fratello, ha abbandonato la Casa per “motivi personali”. L’annuncio ufficiale della sua uscita è stato pubblicato sui canali ufficiali del programma. Il GF ha spiegato che si tratta di un’uscita temporanea.

Donatella Mercoledisanto ha lasciato temporaneamente la Casa del Grande Fratello. Ad annunciarlo è stato il programma con un comunicato diffuso sui canali ufficiali. Il reality ha precisato che l’uscita è solo momentanea e dovuta a “motivi personali”, senza però entrare nei dettagli. Donatella non è la prima concorrente di questa edizione costretta ad abbandonare il gioco per poi rientrare dopo qualche giorno.

Il ritiro di Anita Mazzotta: uscita per la morte della madre, poi il rientro in gioco

Anita Mazzotta era stata la prima concorrente ad abbandonare la Casa per cause di forza maggiore. La giovane aveva deciso di lasciare il gioco – senza specificare se in modo temporaneo o definitivo – a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute della madre. La donna, purtroppo, è deceduta poche ore dopo l’uscita della figlia, non prima però di raccomandarle di tornare in gioco e vivere fino in fondo quell’esperienza. Per questo motivo, a distanza di qualche giorno, Anita ha scelto di rientrare nella Casa. La stessa cosa era accaduto due anni fa, all'epoca in cui era Beatrice Luzzi a essere concorrente. Anche l'attrice dovette abbandonare la Casa a causa della morte del padre, salvo poi ottenere la possibilità di rientrare in gioco a distanza di una settimana da quel momento, per poi arrivare in finale.

Anche Francesca Carrara aveva lasciato temporaneamente il GF

L’uscita di Donatella appare più simile a quella di Francesca Carrara. Anche in quel caso, il programma aveva annunciato che la concorrente avrebbe dovuto lasciare momentaneamente la Casa. A differenza di Anita, tuttavia, Francesca era potuta rientrare dopo poche ore, riprendendo regolarmente il suo posto. Come per Donatella, anche in quel caso le ragioni dell’assenza temporanea non erano state rese note dalla trasmissione per rispetto nei confronti dei concorrenti e delle loro vite private.