Anita Mazzotta ha lasciato la casa del Grande Fratello: perché ha attraversato la porta rossa

Anita Mazzotta ha lasciato la casa del Grande Fratello. La produzione ha comunicato la notizia sul sito e sui canali social ufficiali del reality condotto da Simona Ventura. La concorrente è tra coloro che si sono messi più in luce in questi primi giorni di permanenza nella casa. Ma cosa le è successo? Perché si è vista costretta a lasciare i suoi compagni di avventura? Dal Grande Fratello hanno fatto sapere che la ventiseienne ha attraversato la porta rossa nel primo pomeriggio di sabato 11 ottobre per "motivi familiari". Per rispetto della sua privacy, non sono stati forniti ulteriori dettagli. Al momento non è dato sapere se Anita tornerà in gioco in un secondo momento oppure no.

Lo sfogo di Anita Mazzotta pochi giorni prima di abbandonare la casa. La concorrente, nei giorni scorsi, era apparsa molto provata, tanto da sciogliersi in lacrime. Aveva confidato ai suoi compagni di non avere più rapporti con suo padre e si era detta anche preoccupata per le condizioni di salute della madre. Non è da escludere che l'uscita dalla casa del Grande Fratello possa essere legata proprio a questa sua preoccupazione. Di certo ci saranno degli aggiornamenti nelle prossime ore.

Chi è Anita Mazzotta, la concorrente che ha lasciato la casa del Grande Fratello. Anita ha 26 anni, è originaria di Brindisi ma vive a Milano. Nella vita gestisce uno studio in cui fa i piercing. È molto legata alla madre, mentre non ha più rapporti con il padre. E questo è un tasto dolente per lei. È entrata nella casa assicurando che non si sarebbe lasciata andare a una relazione perché si considera uno spirito libero. Eppure è già molto corteggiata dai suoi compagni di aventura. Si considera fatalista, infatti è convinta che nella vita tutto accada per una ragione. In queste ore, si è vista costretta a lasciare la casa.