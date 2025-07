Simona Ventura nuova conduttrice del Grande Fratello: la reazione, le emozioni e le parole per Pier Silvio Berlusconi

Simona Ventura è “emozionata” all’idea che condurrà la nuova edizione del Grande Fratello, in particolare si occuperà della versione dedicata ai non famosi. La conduttrice ha espresso la sua gratitudine per Pier Silvio Berlusconi.

Simona Ventura sarà la conduttrice del Grande Fratello, in particolare sarà al timone della versione del reality dedicata ai concorrenti non famosi. Pier Silvio Berlusconi, nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset 2025/2026 ha annunciato questa importante novità e ha svelato le caratteristiche che avrà l'edizione condotta da Super Simo. In queste ore, la reazione pubblica della conduttrice.

Simona Ventura esprime gratitudine a Pier Silvio Berlusconi

Simona Ventura riparte da Mediaset. Dopo la cancellazione del programma Citofonare Rai2, la ritroveremo su Canale5 alla conduzione del Grande Fratello con concorrenti rigorosamente non famosi. Così, la conduttrice raccoglie il testimone di chi l'ha preceduta, da Alfonso Signorini a Barbara D'Urso, passando da Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi. In queste ore, Super Simo ha ringraziato pubblicamente Pier Silvio Berlusconi, dicendosi emozionata ed entusiasta per questa nuova esperienza che andrà a impreziosire la sua già ricca carriera:

Sono emozionata ed entusiasta e soprattutto carica a pallettoni! Una sola parola che racchiude tutto quello che provo: grazie! Avanti insieme Pier Silvio Berlusconi.

Come sarà il Grande Fratello di Simona Ventura

Pier Silvio Berlusconi ha le idee chiare sull'edizione del Grande Fratello che si aspetta da Simona Ventura. Avrà tre caratteristiche ben precise: durerà 100 giorni, racconterà delle belle storie e il numero di concorrenti sarà limitato in modo che gli spettatori possano affezionarsi a loro:

Vogliamo che duri 100 giorni, non di più, e che racconti delle storie vere, bisogna mettere persone che hanno qualcosa da dire, vorremmo che avesse del glam, inteso come bellezza, e vorremmo che il numero dei concorrenti fosse il minimo possibile così il pubblico si può affezionare.

E Simona Ventura ha accettato la sfida.