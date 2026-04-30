Fabio Balsamo su ipotesi conduzione The Jackal al posto di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile

Fabio Balsamo in un’intervista a Fanpage.it commenta la possibile conduzione sua e dei Jackal del programma Stasera tutto è possibile, arrivato all’ultima edizione con Stefano De Martino: “Per ora resta solo una bella ipotesi. Semmai fosse, dovremmo dare una nostra identità perché replicare il modello di Stefano è impossibile”.

Fabio Balsamo in un'intervista a Fanpage.it parla dell'uscita del suo primo libro, dal titolo Non è quello che ci aspettavamo. In occasione del lancio di questo intimo diario che intende dare al pubblico un'immagine più completa del suo personaggio, commenta anche la possibile conduzione del programma Stasera tutto è possibile, rimasto orfano di Stefano De Martino: "Per ora resta solo una bella ipotesi. Semmai fosse, dovremmo dare una nostra identità perché replicare il modello di Stefano è impossibile".

Il commento di Fabio Balsamo arriva dopo l'attestato di enorme stima e fiducia dato da Francesco Paolantoni sempre a Fanpage.it. Nell'intervista al noto comico, avanzava l'idea di una successione a STEP ipotizzando come possibili nuovi conduttori i The Jackal, in formazione piena o in una delle formule a coppie (Ciro e Fabio o Aurora e Fru). "Al momento non c'è un'offerta reale, ma è un attestato di stima bellissimo", ha dichiarato Balsamo, "se dovessimo farlo noi, sarebbe un programma completamente diverso. L'alchimia tra Stefano De Martino, Paolantoni e Izzo è irripetibile, quel tipo di programma non è replicabile. Noi lavoreremmo per dare un'identità The Jackal al progetto, ma per ora resta solo una bella ipotesi. Diciamo che "tutto è possibile", ma al momento la nostra conduzione no (ride, ndr)".

Stefano De Martino e Fabio Balsamo a STEP

Il rapporto con Stefano De Martino è da tempo ormai molto stretto, non a caso i Jackal sono stati spesso ospiti sul divano del fortunato programma di Rai 2 e hanno contribuito alla sua viralità. "Stefano è stato bravissimo a fare da "specchio" ai comici, a essere il loro primo entusiasta spettatore", ha aggiunto, "È un rimbalzo che personifica a pieno l'essenza del presentatore, ovvero un'ombra potentissima e presente che non toglie mai luce al protagonista, come nei balli latini con la figura femminile. Poi non è per niente costruito, non ostenta nessuna delle sue doti artistiche, continua a crescere ma quando è necessario sa rimanere di lato. Lo stimo molto".

Inevitabile che la formula De Martino con la sua compagni di giro abbia potuto contare su una magia che ha valorizzato non solo il prodotto in sé ma anche i suoi protagonisti. Non è escluso però che possa succedere ancora, con una visione non stravolta ma arricchita di nuovi contributi. I palinsesti Rai di luglio ad Ancona saranno di sicuro il momento in cui si capirà meglio il futuro di uno dei contenitori più seguiti del mercoledì sera, sia in tv che sui social, dove Rubagallina e Stanza inclinata sono ormai una condivisione imprescindibile.