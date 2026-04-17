Francesco Paolantoni indica i The Jackal conduttori al posto di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile

Francesco Paolantoni nell’intervista a Fanpage.it indica i The Jackal al posto di Stefano De Martino alla conduzione di Stasera tutto è possibile: “Ciro Priello e Fabio Balsamo, o magari tutti e quattro insieme con Gianluca Fru e Aurora Leone. Si era pensato anche a Gigi e Ross, ma è difficile”.

L'era di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino sembra essere finita, almeno per ora. "Mai dire mai" ha ribadito più volte il conduttore sul palco prima di congedarsi sulle note della sigla di Friends, I'll be there for you dei The Rembrandts, ma di fatto l'edizione 2027 avrà un altro conduttore. O più. Francesco Paolantoni in un'intervista a Fanpage.it ha anticipato un'ipotesi, tirando in causa i The Jackal, con Ciro Priello e Fabio Balsamo alla guida, o con la squadra al completo, inserendo anche Gianluca Fru e Aurora Leone.

"Si era pensato anche a Gigi e Ross, che probabilmente avrebbero dovuto farlo ancor prima di Stefano. Ma è difficile", ha dichiarato Paolantoni, spiegando come STEP rappresenti un contenitore tutt'altro che semplice da condurre: "Condurre Step può sembrare una cazzata, in realtà è una cazzata determinata dai tempi, dalla capacità di capire quando intervenire, come, dove, e di lasciare spazio agli altri. Ci vuole l'arte del palcoscenico". E quest'arte del palcoscenico i Jackal hanno di sicuro dimostrato più volte di averla, come ospiti del programma e portando avanti programmi progetti come Name That Tune (TV8) e The Floor (RAI 2), oltre a partecipare a Celebrity Hunted 3 (Prime Video), per quanto riguarda la premiata ditta Priello-Balsamo, e Italia's Got Talent (SKY/NOW), oltre a Pechino Express, per la coppia Fru-Leone.

Ciro Priello e Fabio Balsamo a STEP

La Rai non rappresenta una terra vergine nemmeno per il gruppo al completo, che di recente ha concluso la sua esperienza da "collettivo" con il programma Stasera a letto tardi, una strizzata d'occhio al programma Chi ha incastrato Peter Pan di Paolo Bonosi con una irresistibile rivisitazione "sciacalla". È presto per dire se i The Jackal saranno davvero convocati dalla Rai e in quale formazione ma è cosa certa che il veterano Francesco Paolantoni vede in loro un futuro possibile per la conduzione rimasta orfana di De Martino di Stasera tutto è possibile.

Per quanto riguarda il cast di STEP a Sanremo 2027: "Non ci stiamo proprio pensando, e soprattutto non vorrei che Stefano si creasse il problema di farci partecipare. Lui deve lavorare tranquillo e sereno, senza pensare a noi come a un peso. Se si trova qualcosa di divertente e funzionale per le serate, bene. Ma deve essere una cosa giusta per lui e per Sanremo, altrimenti non va bene". Si ragiona sempre nell'interesse della crescita di De Martino, che in un triennio ha messo le ali e spiccato il volo con numeri che sono la vera kriptonite dei detrattori.