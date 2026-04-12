Vincenzo Comunale e la battuta su De Martino ad Amici: “Una fidanzata famosa e conduco anch’io Sanremo”

Vincenzo Comunale è l’ospite comico della quarta puntata del serale di Amici 2026. Sul palco, al suo esordio di fronte a Maria De Filippi, il comico si concede una battuta su Stefano De Martino e l’impatto che l’amore con Belén Rodriguez ha avuto sulla sua carriera.

Vincenzo Comunale è stato l’ospite comico della quarta puntata del serale di Amici 2026. Il comico napoletano, esibendosi per la prima volta di fronte a Maria De Filippi (alla quale aveva precedentemente chiesto di “benedire” la sua carriera), si è concesso una battuta all’indirizzo del pupillo Stefano De Martino, conduttore e ballerino lanciato proprio dal talent show di Canale 5, che il prossimo anno condurrà il Festival di Sanremo.

“Io sono napoletano e ho un passato da fruttivendolo”, ha esordito Comunale, evidenziando quindi le similitudini con il celebre conduttore di Affari Tuoi. Poi la stoccata, relativa all’impatto che l’amore con Belén Rodriguez avrebbe avuto sulla carriera del volto di punta Rai: “Devo solo trovare una ragazza sudamericana più famosa di me e tra qualche anno mi fanno presentare Sanremo”. Di fronte alle risate in studio e a quelle della conduttrice, Comunale ne ha approfittato per ribadire lo scherzo e salutare De Martino: “Gli voglio bene, sto scherzando”.

Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027

Comunale si riferisce all’annuncio, arrivato a febbraio, che ha sancito la consacrazione di Stefano in Rai. Nel corso dell’ultimo Festival, condotto da Carlo Conti, è stato proprio il presentatore uscente della kermesse ad annunciare che sarebbe stato De Martino a guidare Sanremo 2027. Stefano ha accettato il passaggio di testimone che lo vedrà ricoprire il doppio incarico di conduttore e direttore artistico del Festival. Ad affiancarlo, una squadra di lavoro che si occuperà principalmente di supportarlo nelle scelte musicali e nella definizione della lista di artisti da portare sul palco il prossimo anno.

Il conduttore avrebbe deciso di puntare sul supporto di Fabrizio Ferraguzzo, produttore discografico ed ex manager dei Måneskin, al quale dovrebbe andare il compito di affiancare De Martino in tutto ciò che riguarda le scelte musicali previste dal suo incarico di direttore artistico.