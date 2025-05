Chi saranno i rigoristi di Inter-Barcellona in caso di rigori: Inzaghi ha una carta a sorpresa

video suggerito

Al fischio d'inizio Inter-Barcellona ripartiranno dal 3-3 dell'andata. Tutto da rifare per entrambe le squadre che si giocheranno sul terreno di gioco del Meazza l'accesso alla prossima finale di Champions League contro una tra PSG e Arsenal. Le probabilità che possa trattarsi di una partita spettacolare sono alte e allora perché non immaginare un altro pareggio? Se dovesse essere così allora le due squadre andranno ai supplementari e solo in caso di ulteriore parità l'accesso alla finale di Champions League si deciderà attraverso la lotteria dei calci di rigore.

Simone Inzaghi ha da tempo ben chiari i rigoristi della sua squadra a partire da uno degli specialisti assoluti, ovvero Hakan Calhanoglu, per finire chiaramente a Lautaro Martinez. Ecco, proprio le condizioni fisiche non ottimali dell'argentino potrebbero portare l'allenatore dell'Inter a sostituirlo prima dei rigori. E allora in campo potrebbe andarci Taremi che nella sua carriera ha segnato ben 59 rigori su 69: un autentico specialista. Ma la carta a sorpresa di Simone Inzaghi potrebbe essere Francesco Acerbi già in gol due anni fa durante i rigori contro l'Atletico Madrid.

Acerbi in gol contro l'Atletico Madrid su rigore.

Il difensore nerazzurro è un pilastro della retroguardia dell'Inter e sicuramente non sarà uno dei giocatori a rischio sostituzione se non per cause di forza maggiore. Ma non è da trascurare la soluzione Zielinski il quale contro la Juventus in campionato aveva messo a segno ben due calci di rigori nel pirotecnico 4-4 finale sbagliando però un tiro dagli 11 metri in Champions col Feyenoord. A loro tra i possibili rigoristi dell'Inter vanno aggiunti sicuramente Asllani – in gol contro il Verona nell'ultimo turno di campionato – ma anche Barella e Mkhitaryan.

Zielinski in gol contro la Juventus su rigore.

Chi saranno i possibili rigoristi del Barcellona

Per quanto riguarda il Barcellona invece è facile intuire come Lewandowski possa essere uno dei giocatori indiziati per calciare uno dei tiri dagli undici metri. Da capire la situazione relativa a Yamal, la stella di questa partita, che però non ha mai calciato un rigore col Barcellona ma solo nelle giovanili della Spagna realizzando tutti e tre le marcature. Le altre opzioni sul taccuino di Flick sono rappresentate poi da Raphinha, Pedri, Dani Olmo e dalla panchina anche Gavi e Firmin i quali potrebbero subentrare e calciare. Non è da escludere anche la candidatura di De Jong.