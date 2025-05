video suggerito

Le probabili formazioni di Inter-Barcellona, semifinale di ritorno in Champions: come sta Lautaro Inter-Barcellona si giocherà martedì 6 maggio a San Siro. Per la semifinale di ritorno di Champions League Simone Inzaghi schiera i migliori a disposizione, dubbio Lautaro.

A cura di Alessio Morra

Martedì 6 maggio allo Stadio Meazza in San Siro a Milano, l'Inter e il Barcellona scendono in campo nella semifinale di ritorno di Champions League. All'andata è finita 3-3, dopo una partita bellissima. E quella di stasera è e sarà una partita apertissima. Chi vince va in finale, che si terrà a Monaco il 31 maggio, chi perde è fuori. Se si pareggia si prolunga tutto ai supplementari. Inzaghi spera di recuperare Lautaro Martinez, infortunatosi nella partita di andata. L'argentino fare di tutto per esserci, così come Pavard. Il Barcellona ha recuperato Lewandowski, ma non ha Koundé e può perdere pure Gavi.

Lautaro in dubbio per Inter-Barcellona

Non si può dire che è la partita dell'anno, perché potrebbe essercene una ben più importante, ma in Inter-Barcellona si fa la storia. I nerazzurri, come nel 2010, vogliono buttare fuori i blaugrana in semifinale. Inzaghi ha le idee chiarissime, ma deve solo far conte le energie fisiche dei suoi, che non vorranno perdersi per nulla al mondo una partita così importante. Dopo il turnover effettuato con il Verona torneranno i titolari a disposizione, compreso Pavard, che ha recuperato da un problema alla caviglia. E poi c'è la questione Lautaro, che fino all'ultimo dovrà essere valutato ma che pare molto più vicino al recupero, come ha mostrato anche in un post sui social.

Le scelte di Inzaghi per la semifinale di Champions League

Sommer tra i pali. In difesa sicuri Acerbi e Bastoni. Il terzo dovrebbe essere Pavard, se non ce la farà toccherà a Bisseck, ma occhio a Carlos Augusto. Centrocampo a cinque canonico con Dumfries e Dimarco sulle fasce e in mezzo Barella con Calhanoglu, che ha rifiatato con il Verona in quanto squalificato, e Mkhitaryan. In attacco Arnautovic, se non dovesse recuperare il Toro di Bahia Blanca, e Thuram. Lewandowski torna tra i convocati del Barcellona, ma partirà dalla panchina. Fuori invece il francese Koundé, e sarà una grossa perdita. Non ce la fa Balde, a rischio Gavi.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsì, Inigo Martinez, Fort; de Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick