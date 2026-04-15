L’Atletico Madrid pubblica foto dei suoi calciatori con occhiali da sole: è una presa in giro di Yamal

Poco dopo il fischio finale del match col Barcellona, l’Atletico Madrid ha pubblicato quattro foto di suoi calciatori con occhiali da sole e auricolari: una presa in giro di Yamal.

L'Atletico Madrid ci ha messo poco a prendersi gioco di Lamine Yamal dopo aver eliminato il Barcellona nei quarti di finale di Champions League in virtù della sconfitta di un solo gol di scarto che non ha ribaltato il 2-0 dell'andata: il profilo ufficiale su X dei ‘Colchoneros' ha pubblicato poco dopo il fischio finale quattro foto di propri calciatori con occhiali da sole e auricolari. Nessuna didascalia, ma solo una faccina ugualmente con occhiali scuri.

Il look iconico ‘da rimonta' di LeBron James nelle Finali NBA del 2016: occhiali scuri e auricolari

Per capire il significato dello sfottò, bisogna tornare ai giorni della vigilia del match e a quello che ha fatto Yamal per caricarsi del ruolo di uomo in missione per trascinare i blaugrana alla rimonta. Tutto parte da dieci anni prima, dalle Finali NBA del 2016, una serie che ha fatto la storia. I Cleveland Cavaliers di LeBron James erano sotto 1-3 contro i Golden State Warriors. Prima di Gara 5, LeBron si presentò con occhiali neri e auricolari bianchi, un look serio e concentrato all'ennesima potenza. Poi guidò la leggendaria rimonta vincendo la serie 4-3, con tanto di iconica stoppata a Iguodala a due minuti dalla fine. Fu quella la prima volta nella storia NBA che una squadra riuscì a risalire da 1-3 nelle Finals.

Da allora quell'immagine di LeBron con auricolari e occhiali scuri è diventata un meme iconico per simboleggiare la ‘mentalità da rimonta'. Un meme rispolverato dai tifosi del Barcellona alla vigilia del match di ritorno con l'Atletico: hanno iniziato a postare foto di giocatori, soprattutto di Yamal, con quel medesimo look, a voler sottolineare che si poteva compiere la medesima impresa.

Yamal si investe del ruolo di ‘nuovo Lebron' per il Barcellona contro l'Atletico Madrid

Ci ha poi pensato lo stesso 18enne gioiello spagnolo a metterci il carico: ha visto il trend social, lo ha cavalcato e ha cambiato la sua foto del profilo Instagram proprio con l'immagine di LeBron che solleva il trofeo del titolo NBA dopo la rimonta del 2016.

Poi si è presentato nella conferenza di vigilia con occhiali da vista e tono estremamente serio, anche in questo caso imitando LeBron, che in passato ha indossato occhiali puramente come accessori di moda (era miope fino al 2007, poi si è operato, Yamal invece lo è tuttora). Un LeBron inoltre espressamente citato da Lamine in conferenza come sua fonte di ispirazione.

Alla fine ride l'Atletico, che ripaga Yamal con la stessa moneta

In campo le cose sembravano essersi messe bene per la rimonta del Barcellona, con Yamal migliore in campo e autore della prima rete, poi il gol dell'1-2 di Lookman ha ridato il pass per le semifinali alla squadra di Simeone. A quel punto l'Atletico ha pensato bene di recuperare tutta la narrazione su LeBron ispiratore, girandola a proprio uso: ecco dunque le foto di Griezmann, Alvarez, Lookman e Sorloth con occhiali da sole e auricolari. Un post che ha avuto milioni di visualizzazioni e messo il sigillo su una notte da ricordare per i Colchoneros.