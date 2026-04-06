Juventus-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Juventus-Genoa si disputa oggi, lunedì 6 aprile, e prenderà il via alle ore 18. Partita importante per la Juve e il Genoa che cercano punti pesanti. Diretta TV su Sky e DAZN.

Pasquetta calcistica quest'anno per la Serie A. In questo lunedì 6 aprile si disputano ben quattro partite. All'ora dell'aperitivo tocca alla Juventus e al Genoa, che in questa 31ª giornata vanno a caccia di pesantissimi punti. I bianconeri vogliono continuare a inseguire il quarto posto, ora del Como, e non possono permettersi un ulteriore passo falso casalingo. Mentre il Genoa dopo un paio di risultati utili è incappato in uno scivolone interno. Allo Juventus Stadium si gioca oggi e si parte alle ore 18.

All'andata la Juve si impose per 1-0. Ma era una vita fa, calcisticamente parlando. Era il 31 agosto in panchina c'erano Vieira e Tudor. Ora tocca a Spalletti e De Rossi. Il tecnico toscano, a un passo dal rinnovo contrattuale, è quinto in classifica con 54 punti, tre punti in meno del Como, che giocherà alle 12:30 in casa dell'Udinese. Il Genoa invece ne ha 33 di punti ed ha un vantaggio ancora rassicurante sulla terzultima, dietro di sei lunghezze. Ma non bisogna correre rischi. Per questo motivo l'allievo De Rossi cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a Spalletti.

Dove vedere il match Juventus-Genoa e a che ora in diretta TV e streaming

La Juventus e il Genoa scenderanno in campo nel pomeriggio, alle ore 18. La partita si potrà seguire in diretta TV sia su Sky che su DAZN. Gli abbonati potranno vederla regolarmente. Lo streaming sarà possibile con Sky Go, NOW e ovviamente DAZN, che detiene l'esclusiva di ogni incontro di Serie A.

Juventus-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Spalletti ha ritrovato Vlahovic, che però partirà dalla panchina. Boga il falso nueve. Perin, grande ex della partita, ormai è titolare al posto di Di Gregorio. Potrebbe giocarsela con il poker d'assi: Messias, Vitinha, Malinovsky, Colombo invece De Rossi.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Boga. All. Spalletti

Genoa (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Messias; Vitinha, Colombo. All. De Rossi