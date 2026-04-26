Milan-Juventus oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioni

Milan-Juventus è la partita che si gioca oggi alle 20:45 e mette in palio punti per la Champions e il secondo posto. Diretta tv e streaming su DAZN e DAZN 1, le ultime news sulle formazioni.

Milan–Juventus è la partita della 34ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle 20:45. A San Siro va in scena il big match che mette in palio punti per consolidare il piazzamento in Champions League e il secondo posto in classifica. Gara trasmessa in diretta tv e in streaming su DAZN e si DAZN 1.

Milan e Juventus arrivano alla gara odierna in situazione completamente diversa rispetto all'andata (0-0). I bianconeri hanno completamente cambiato marcia da quando è arrivato Luciano Spalletti, che viaggia a una media punti di 1.97 a partita fino a piazzare lo sprint per entrare tra le prime quattro. La vittoria col Bologna ha dato una spinta ulteriore. I rossoneri hanno perso smalto nelle ultime cinque giornate: 3 sconfitte (Lazio, Napoli e Udinese) hanno spazzato via ambizioni scudetto e agevolato la rimonta dei partenopei e della ‘vecchia signora'. Il successo a Verona ha invertito la marcia. Quanto alle formazioni, nel Milan Leao e Pulisic dovrebbero ancora partire dall'inizio mentre Yildiz resta osservato speciale nella Juventus.

Dove vedere Milan-Juventus in diretta tv e streaming: l'orario

Milan-Juventus è visibile in diretta tv e in streaming solo su DAZN e su DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli utenti che hanno attivato il servizio). Non è prevista diretta online anche attraverso Sky Go. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Andrea Stramaccioni per il commento tecnico.

Milan-Juventus, le formazioni della partita di Serie A

Nel Milan c'è Saelemaekers sulla fascia destra al posto di Athekame. A centrocampo l'unica perplessità era dettata dalle condizioni di Fofana. Gabbia al centro della difesa, in attacco conferma per la coppia offensiva Leao-Pulisic. Nella Juventus Holm, Thuram e Yildiz non sono al top della condizione. Il francese e il turco, però, sono pronti. Di seguito le formazioni:

MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.

JUVENTUS (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga. All. Spalletti.